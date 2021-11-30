AK Parti'li Aydemir: "Bundan sonra büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Bundan sonra büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ekonominin yüzde 7,4 büyüdüğünü; büyümenin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artması anlamına geldiğini söyledi.

Büyümenin, 84 milyona, refah payının çok daha fazla yansıması anlamına da geldiğini dile getiren Aydemir, "İnşallah bunlar olacak, göreceğiz. Bundan sonra büyüme odaklı ekonomik zemin oluşturuyoruz. Onun da göstergeleri burada." diye konuştu.

İbrahim Aydemir, milli ve yerli duruşla ülkenin çok daha ileri seviyelere taşınacağını dile getirdi.

İnsanların mutluluğunun ve huzurunun artacağını ifade eden Aydemir, millet için siyaset yaptıklarını kaydetti.

Erzurum'dan gelen bazı mahalle muhtarlarıyla açıklama yapan Aydemir, Türkiye'nin yürüyüşünü engellemek için dışarıdan nasıl bir gayret olduğunu onların da bildiğini aktardı.

Rotayı halk çizince hata yapmadıklarını ya da hatalarının asgari düzeyde olduğunu anlatan Aydemir, "Öyle olduğu için milletin yüreğinde yer buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, muhtarların taleplerini ve sıkıntılarını dinlediklerini dile getirerek, "Onlar da biliyor ki bunu ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan, ancak ve ancak AK Parti kadroları yerine getirir. O yüzden buradalar ve o yüzden bize sonuna kadar destek veriyorlar." ifadesini kullandı.