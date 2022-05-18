AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'e "Kasımpaşalı" tepkisi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'e "Kasımpaşalı" tepkisi

18.05.2022 15:14
AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'e "Kasımpaşalı" tepkisi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok" sözlerine tepki göstererek, "Sen kendi partinde sırf ara ara muhalefete, HDP'ye laf ediyor diye genel başkan yardımcını susturdun.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok" sözlerine tepki göstererek, "Sen kendi partinde sırf ara ara muhalefete, HDP'ye laf ediyor diye genel başkan yardımcını susturdun. Daha önce grup başkanvekilliğinden aldın, sonra genel başkan yardımcılığından bile aldın. Böylesine düşük bir duruşunuz varken Cumhurbaşkanımıza laf ediyorsunuz." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Atatürk şahsında zafere katkı sunan kim varsa herkesi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Altını çiziyoruz ki onların o günkü zemine koydukları şevk, bugün aynen AK Parti anlayışında yaşıyor, milletimizin yüreğinde yaşıyor." diye konuştu.

İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 194 kişinin gözaltına alındığını anımsatan Aydemir, imar yolsuzluklarının da devasa boyuta vardığını, ancak kimsenin ses çıkarmadığını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, "Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok" dediğini aktaran Aydemir, şunları söyledi:

"İnsanda en azından bir mahcubiyet, bir utanma duygusu olur. Sayın Cumhurbaşkanımız için şu ifadeleri kullanırken, kendine dönüp bir bakar. İşte CHP'nin yolsuzlukları, HDP'nin pervasızlıkları, PKK'nın alıp başını gitmesi, şu son zamanlardaki şehit sayımıza bakın. Bunlara dönük İYİ Parti'nin bir defa bile laf etmeyişi... Sayın Akşener, bir kendine bak, bir kendine gel önce. Sen kendi partinde sırf ara ara muhalefete, HDP'ye laf ediyor diye genel başkan yardımcını susturdun. Daha önce grup başkanvekilliğinden aldın sonra genel başkan yardımcılığından bile aldın. Böylesine düşük bir duruşunuz varken Cumhurbaşkanımıza laf ediyorsunuz."

YORUMLAR
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İYİ Partili Akşener'den Erdoğan'a: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, karşımızda Beştepeli Bay Kriz var İYİ Partili Akşener'den Erdoğan'a: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, karşımızda Beştepeli Bay Kriz var Akşener: Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan Artık Yok, Gitti. Artık Karşımızda 'Beştepeli Bay Kriz' Var Akşener: Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan Artık Yok, Gitti. Artık Karşımızda 'Beştepeli Bay Kriz' Var
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir'den, Akşener'e 'Kasımpaşalı' tepkisi - Son Dakika


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