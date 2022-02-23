AK Parti'li Aydemir: "Dünya 5'ten büyüktür hakikatini herkes zihnine kazısın" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Dünya 5'ten büyüktür hakikatini herkes zihnine kazısın. Aksi halde bu hercümerç, bu kaotik hal uzun yıllar devam eder gider." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın kaotik bir hal içinde olduğunu belirterek sürecin 1991 yılında Irak'ta başladığını söyledi. Sürecin halen devam ettiğini, her tarafa yayıldığını ve bugün Ukrayna'ya sıçradığını aktaran Aydemir, BM Güvenlik Konseyi'nin de toplandığına dikkati çekti. Aydemir, 5 daimi üyesi bulunan konseyde failin de yer aldığını ve ona "bunu kabul et" denileceğini ifade ederek "Böyle bir şey olur mu? Bu, kabul eder mi böyle bir şeyi? Kabul etmeyeceği için bir kaotik halde oradan çıkıyor. O yüzden ki Cumhurbaşkanı'mız 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Zaten problemin onlardan kaynaklandığını bildiren Aydemir, "O yüzdendir ki dünya 5'ten büyüktür hakikatini herkes zihnine kazısın. Aksi halde bu hercümerç, bu kaotik hal uzun yıllar devam eder gider." ifadelerini kullandı.

Aydemir, 31 yıldır bu kaotik halin yaşandığını ve böyle olursa daha çok 31 yıl geçeceğini dile getirerek yaşananların ise bütün dünyayı etkileyeceğini bildirdi.

Bugünün Ardahan'ın Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu belirten Aydemir, Ardahanlıları tebrik etti. Aydemir, orada şehadete ulaşanları da rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Aydemir, 23 Şubat'ın Kırım Tatar Şehitlerini Anma Günü olduğuna da değinerek şehadete ulaşan Kırım Tatarlarının ilk başkanı Numan Çelebicihan'ın vefatının yıl dönümü olduğunu ve rahmetle andığını söyledi.