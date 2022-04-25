AK Parti'li Aydemir: "Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te"

25.04.2022 14:56
AK Parti'li Aydemir: "Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki göstererek, "Hınçak, Taşnak çeteleri dedelerimi katletti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi veren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki göstererek, "Hınçak, Taşnak çeteleri dedelerimi katletti. Şimdi o Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te. O teklifi veren kimse, o teklifi destekleyen kimse o çetelerin uzantısıdır." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Pençe Kilit Operasyonu ile terörün kaynağında kurutulduğunu ve şu ana kadar 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

İnsansız hava aracı geliştiren Selçuk Bayraktar'a yönelik eleştirilere değinen Aydemir, bu tepkilerin arkasında başka şeyler olup olmadığına bakmak gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerini hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine Aydemir, Biden'ın kendine hakim bir siyasetçi olmadığını ifade etti. Aydemir, Biden'ın yerel aktörlere dönük mesaj vermeye çalıştığını, dünya siyasetini takip etmekten aciz birisi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin, arşivler açılarak yaşananların ortaya konmasını istediğini ancak Ermenistan'ın buna yanaşmadığını anlatan Aydemir, "Çünkü Ermenistan biliyor ki 500 bin küsur Türk'ün katlinde o günkü Ermeni çetelerinin parmağı var." diye konuştu.

"Milletine iftira atıyorsun"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifi ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 1915'te yaşananlarla ilgili sosyal medya paylaşımlarını da değerlendiren Aydemir, hakikat aşikar olmasına rağmen soykırım yalanını iddia edenlerin yelkenlerine rüzgar taşıyanlar bulunduğunu söyledi. Aydemir, şöyle konuştu:

"Milletvekili olmuşsun, milletine bühtanda bulunuyorsun, iftira atıyorsun. Sezgin Tanrıkulu için söylüyorum. Söylediklerinin hakikatle uzak-yakın ilgisi yok. Ben 6 dedesini şehit vermiş, Ermenilerce katledilmiş dedeleri olan bir milletvekiliyim. Erzurum'da 'Yanık Dere' diye bir şehitlik var. Gidip görelim. Oralardaki yaşanmışlıkları görelim. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bir milletvekili 'soykırım tanınsın' diye kanun teklifi verebiliyorsa, onun daha önce iştigal ettiği mevzunun ne olduğuna iyi bakmak lazım. Hınçak, Taşnak çeteleriyle ilintisinin araştırılmasını istiyorum. Hınçak, Taşnak çeteleri dedelerimi katletti. Şimdi o Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te. O teklifi veren kimse, o teklifi destekleyen kimse o çetelerin uzantısıdır."

Ali Babacan'ı da eleştiren Aydemir, "Sayın Babacan, Ermenilere şefkatle yöneldiğin kadar keşke kendi milletine de şefkatle yönelsen. Benim dedelerimi katletmişler. Bana söyleyeceğin bir şey yok mu? Bu Ermeni severlik, bu Taşnak, Hınçak çetelerine dönük muhabbet niye? Biraz da kendi milletinize dönün, muhabbet ifade edin." dedi.

İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olup olmadığı tartışmalarının hatırlatılması üzerine, "CHP Genel Başkanı bunu söylerken hakikatleri ortaya çıkarmayacağımızı mı zannediyor. Bakanımız pespaye hale düşürdü. Ben olsam bu ayıpla siyaset yapamam. Elektrik kesilmediği halde 'kesildi' diye nümayiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, Garo Paylan, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Hınçak, Taşnak çetelerinin uzantısı Meclis'te' - Son Dakika


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