AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır anaları adına telin ediyorum" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır anaları adına telin ediyorum"

11.03.2022 15:29
AK Parti'li Aydemir: "Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır anaları adına telin ediyorum"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini HDP il binası önünde ziyaret etmediği halde etmiş gibi mesaj verdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını telin ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır annelerini HDP il binası önünde ziyaret etmediği halde etmiş gibi mesaj verdiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını telin ettiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın babasını ziyaret ettiğini, HDP'lilere şirinlikler yapmaya çalıştığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun, Diyarbakır annelerini HDP il binası önünde ziyaret etmesinin beklendiğini ancak ziyaret etmedikleri halde ziyaret etmiş gibi bir görüntü verilmeye çalışıldığını dile getiren Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu Yozgat'ta 'Kandil'i başlarına yıkacağım' derken, Diyarbakır'da Kandil'in muhibbi olanlarla kol kola fotoğraf veriyor. Siyasette samimi değilseniz, mertçe bir duruşunuz yoksa, milletin yüreğine girme gibi bir durumunuz söz konusu olmuyor. Sayın Kılıçdaroğlu da bu yüzden girdiği her seçimde demokrasi tokadı yedi." diye konuştu.

Diyarbakır'da verilen mesajla Yozgat'ta verilen mesajın aynı olması gerektiğini vurgulayan Aydemir, "Yozgat'taki insanları farklı, Diyarbakır'daki insanları farklı düşünürseniz kaybedersiniz. Diyarbakır'daki vatandaşlarımızla Yozgat'taki vatandaşlarımızın düşünce frekansında zerre kadar fark yoktur. Hepsi vatanseverdir." dedi.

CHP'nin bu ikircikli halinden dolayı demokratik zeminde kabul görmediğini savunan Aydemir, "Bu tarzı kınıyorum. Diyarbakır anaları adına telin ediyorum. O analar bu milletin izzetini, iffetini, onurunu temsil ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını telin ediyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın Rusya-Ukrayna- Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısındaki masaya yönelik "Cepheleşmeyi güçlendirdiğimiz aşikar" eleştirisine ilişkin de Aydemir, "Bu diplomat anlayışı Türkiye'yi yıllarca zelil duruma düşürdü. Bunlar oyunun dışına çıkınca Türkiye mesafe almaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

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Halkların Demokratik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Diyarbakır, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır anaları adına telin ediyorum' - Son Dakika


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