AK Parti'li Aydemir: "Millet İttifakı yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişiler atıyor" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Millet İttifakı'nın işini ciddiye almadığını, bu nedenle de yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişileri atadığını belirtti.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmelerine değinerek "Keşke muhalefet ezberlerden kurtulup program öneren bir tutum gösterse. Biz bundan dolayı üzülüyoruz ama muhalefetin bu tavrına alıştık. Muhalefet sadece bazı klişelerle konuşuyor başka da yaptıkları bir şey yok." dedi.

CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere Millet İttifakı'nın işini ciddiye almadığını, bu nedenle de yönettikleri büyükşehir belediyelerine liyakatsiz kişileri atadığını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSTAÇ'ta "genel müdürlük yapan bir zatın" akaryakıt kaçakçılığı ve sahte fatura düzenlemekten üç yıl mahkumiyet aldığını ve firari durumda olduğunu dile getiren Aydemir, "Genel müdür pozisyonundaki bir zat bu durumda. Muhalefet vukufiyetten uzak olduğu için milletin önüne umut olarak koydukları kişiler de bu şekilde çıkıyor." diye konuştu.

AK Parti'den ayrılan bazı siyasetçiler olduğunu anımsatan Aydemir, Nihal Atsız'ın "Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz. Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı'na. Halbuki yoldaşını bırakıp da dönenlerin değişilir topu da bir sokak kaltağına" mısralarını dile getirdi. Aydemir, "Fikri zeminde yürüyenlerin özellikle bireysel hesaplarla terki zemin etmemeleri gerekir. Terk ettikten sonra yalanlarla, dedikodularla terk ettikleri yere yönelmemeleri lazım. AK Parti'den ayrılanlar parti kuruyor. Bunların iftira ve dedikodularla öylesine abartılı yönelmeleri oluyor ki ben de bu dörtlüyü onlara teşmil ediyorum. 'Yufka yürekli' diye tarif ettiklerimizle kutlu bir yol yürünmeyeceğinin altını çiziyorum. Eğer öyle olursa bu ülkeyi bölmek için, kardeşlik zeminini yok etmek için gayret edenler mesafe alıyor. Onlar mesafe alınca dışarıdan kuşatılan bir ülke haline geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok sayıda Kürt'ün ölümüne yol açan, Yasin Börü gibi gençleri öldüren ve mahkumiyet alan" Selahattin Demirtaş'a Almanya'da insan hakları ödülü verildiğini anımsatan Aydemir, şunları kaydetti:

"İçerideki yufka yürekliler, bunların değirmenine su ve yelkenlerine rüzgar taşıyor. İsyanımız ve itirazımız buna. Bireysel bir isme kinininiz var diye onun yaptıklarının tamamını tahrip etmek ve yalanmamaya çalışmak gibi bir yaklaşım son kertede sizi buraya götürüyor. Dışarıdakiler, sizden aldıkları işaretle hedeflerini ileriye taşıyor. Ama milletimiz yaşananların hepsini görüyor ve bunlara fırsat vermeyecektir."