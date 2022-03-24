AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor"

24.03.2022 17:08
AK Parti'li Aydemir: "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor. İşleri güçleri kara çalmak, yalan söylemek." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin AK Parti'ye çamur atarken "liyakat" kavramını kullandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iştirak şirketlerinin yönetim kurulu üyelerinin sayısının AK Parti döneminde 359 iken şimdi 460'a çıktığını aktaran Aydemir, "Niye yönetim kurulu üyesi artıyor? Birileri nemalansın diye çıkıyor. Oralara getirilen insanlar liyakatli, işi bilen insanlar olur, al başının üstüne koy, buna hiçbir şey demeyiz ama ortaya çıkan fotoğraf öyle bir görüntü veriyor ki... Liyakatsizliği bırakın, her şey yerlerde sürünür hale gelmiş." dedi.

Eski CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Muharrem Konuk'un İBB Şehir Hatları Yönetim Kurulu üyeliğinden atıldığı için Sultanbeyli CHP üyelerine hitaben yazdığı duyuruyu okuyarak, Konuk'un yazısında "liyakat" konusunda CHP'yi eleştirdiğini belirten Aydemir, "Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor. İşleri güçleri kara çalmak, yalan söylemek. Kendilerinin yapabilecekleri düşüklükleri, küçüklükleri bize izafe etmek." değerlendirmesini yaptı.

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İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Muhalefetin sözleri ile yaptıkları birbiriyle asla örtüşmüyor' - Son Dakika


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