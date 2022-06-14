AK Parti'li Aydemir, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de, devletin polisine yumruk, tokat, tekme atan, edepsizliğin zirvesine varan isimlerin bulunduğunu ifade ederek, DBP'li Aydeniz'in, milletin güvenliğini, asayişini temin eden polise yumruk attığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Van programını hatırlatan Aydemir, "Bir tarafta Kürt kardeşlerimizin Van'da, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı sarıp sarmalayan, kucaklayan halini diğer tarafta sözüm ona Kürtler adına siyaset yaptığını söyleyen bir edepsizin tavrını gördünüz. Milletvekilliği dokunulmazlığının arkasına sığınarak polisimize edepsizce saldırıda bulundu. Yazıklar olsun. Bu edepsizliğin karşılığı mutlaka verilmeli." diye konuştu.

Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, konuya sessiz kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Onların 3 tane oyunu kotarabilmek için sükut ediyorlar. Oysa bunlar resmen vatana, millete karşı duruş sergiliyorlar. 'Milletvekili dokunulmazlığım var' diye bu milleti temsil eden polise nasıl yumruk atarsın? Sen kimsin? Bu ne hadsizlik? Dokunulmazlığı behemehal kaldırılmalı, bu da buna yeltenmeyi aklından geçirenlere bir ders olmalı. Bunun yaptığı edepsizlik, terbiyesizlik ancak bir başka edepsizlik de buna sessiz kalmak. CHP, İYİ Parti ve bunların ortaklarına sesleniyorum; tepkinizi gösterin. Türk polisine bu şekilde davranan bir pisliğe tavrınız nedir? Açık söylüyorum, o kavramı da bilerek kullandım."