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AK Parti'li Aydemir: "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı" - Son Dakika

AK Parti'li Aydemir: "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı"

07.12.2021 13:42
AK Parti'li Aydemir: "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki el hareketine ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulundaki el hareketine ilişkin "Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun hareketi karşısında sadece kendisinin değil, bütün milletin mahcup olduğunu söyledi.

Herkesin söz ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Aydemir, "Biz milleti temsil ediyoruz. Siyasi partilerin genel başkanlarının daha çok dikkat etmesi gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı. Mesleği gazeteci olan ve Meclis'te halkı temsil eden bir vekil olarak mahcup oldum. Bu milletin çok yüksek değerleri var. Keşke o değerlerden faydalansalar. O değerlerden faydalansalar bu tür davranışlar ortaya çıkmaz." diye konuştu.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "28 Şubat sürecinde başı açık kadın, başı kapalı kadının başörtüsüne elini uzatmadı." sözlerini anımsatarak, bu açıklamanın gerçekleri yansıtmadığını, o dönmede öğrencilerin başörtülerinin zorla çıkarıldığını belirtti.

İbrahim Aydemir, vefat eden Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Teoman Duralı'yı da rahmet ve minnetle andı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İbrahim Aydemir, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Sayın Kılıçdaroğlu, bütün milleti utandırdı' - Son Dakika


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