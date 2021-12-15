AK Parti'li Aydemir: "Stokçuluk fırsatçılıktır, millet düşmanlığıdır" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, stokçuluğun, fırsatçılık ve millet düşmanlığı olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçeye ve özellikle Cumhurbaşkanlığı bütçesine yönelik eleştirilerin, vicdan sınırlarını aştığını kaydetti.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanlığının bütün ülkeyi ifade ettiğini vurgulayan Aydemir, muhalefetin, "atanmışlar-seçilmişler" gibi bir ayrım yaptığını; bakanların sandıktan çıkmadığını ama sandıktan çıkan, yüzde 50'nin üzerinde oy alan Cumhurbaşkanı tarafından seçildiklerini anımsattı. İbrahim Aydemir, "Onun için gelip Meclis'te yemin ediyorlar. Bu ezberlerinin hiçbir hükmü yok." dedi.

"Peki kendilerine dönüp bakıyorlar mı?" diye soran Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinde, kültürel etkinliklerin tanıtılması ve duyurulması için 50 milyon; halkla ilişkilere yönelik faaliyetler için 407 milyon; kurumsal tanıtım faaliyetleri için 373 milyon ayrılmış. Neredeyse bir milyara yakın. Bunlara baktığınızda Cumhurbaşkanlığı bütçesini tenkit ederken daha insaflı, daha vicdanlı olmak zorunda kalırsınız. Millet bunlara, gerçeklerden uzak, sadece yalan ve iftiraya yöneldikleri için sırtını dönüyor.

Şu an sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar var, kabul ediyoruz ama bu bizimle ilgili değil, dünyadaki gelişmelerle ilgili. Milletimiz de bu hakikati görüyor. Bu sıkıntılı dönemi birlikte aşacağız. Yapılan bütçe, Allah'ın izniyle bereket getirecek. İnşallah bu bütçe, yaşadığımız sıkıntıları giderecek, vira bismillah zemini olacaktır."

Stokçuluğa yönelik cezaların artırılmasını da içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu hatırlatan Aydemir, "Bu yasa çalışmasıyla müeyyideler caydırıcı hale gelecek. Stokçuluk fırsatçılıktır, millet düşmanlığıdır." ifadesini kullandı.

Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" açıklamasına ilişkin bir soruya, "1,5 yıl kalmış seçime. Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın en büyük ortağı. Adeta yalvar yakar pozisyonda. Parça parça bir yapı. CHP'nin içinde CHP'cikler var; ittifakın içinde ittifaklar var. Bu bir hercümerçtir. İçinden nasıl çıkacaklarına kendileri karar versinler." yanıtını verdi.