AK Parti'li Aydemir, Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir, Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi Açıklaması

28.03.2022 14:05
AK Parti'li Aydemir, Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözlerine, "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız?

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan için "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" sözlerine, "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız?" diye tepki gösterdi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonunu geçirdiği Erzurum'da vatandaşlarla bir araya gelerek, dertlerini dinlediğini anlattı.

Vatandaşların, "bütün ülkeleri kasıp kavuran enflasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarının bitireceğine" yönelik söylemlerini aktaran Aydemir, iktidarın karşısında yer alan 6'lı masanın gündeminde ise sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem ezberi ve seçim kanunu teklifi hakkında eleştirilerin yer aldığını söyledi. Aydemir, "Top ayaklarından çıkınca, arkadan dolanıp puan alma imkanı ellerinden çıkınca ona yönelik tenkitleri var. Somut, elle tutulur söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Biz, demokrasinin gereği neyse onu yapıyoruz." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, merhum Başbakan Erbakan hakkında "Hayatta olsa kesinlikle CHP ile birlikte olurdu" şeklindeki sözlerine tepki gösteren Aydemir, Karamollaoğlu'na "Rahmetli Erbakan'ı getirip CHP'ye yamarsanız, onun ruhunu muazzep kılmaz mısınız? Yaşarken çok net kayıtlar düşmesine ve bunlar videolarda, orta yerde durmasına rağmen, yaptığınız yanlışa haklılık kazandırabilmek için Erbakan'a bu bühtanı nasıl içinize sindiriyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Aydemir, bir gazetecinin, muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı bir tarifte yer alan yiyeceklerin "yüksek fiyatlı olduğu" eleştirilerini sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Muhalefet böyle küçük, basit, ucuz düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız o kadar kalbi, samimi, içten ki insanlarla buluşurken sıhhate dönük birtakım tekliflerde bulunuyor. Buradan pay almak yerine muhalefet, ucuz polemiklere giriyor, hakikatten uzak bir takım değerlendirmeler yapıyor. Muhalefet bir debelenme içerisinde, bir ucuz hal üzere siyaset yapıyor. Bunu da milletimiz görüyor; muhalefetin tavrından, yaklaşımından utandıklarını, sıkıldıklarını bize söylüyor. Şu yaklaşım da muhalefetin düşük halini gösteriyor."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir, Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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