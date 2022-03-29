AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor"

29.03.2022 14:01
AK Parti'li Aydemir: "Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Türkiye'ye düşmanlık besleyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında ülkemize gıpta ile yaklaşıyor.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, " Türkiye'ye düşmanlık besleyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında ülkemize gıpta ile yaklaşıyor." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki Rusya ve Ukrayna müzakere heyetinin devam eden toplantısına dikkati çekerek, Türkiye'nin attığı adımlarının önemini vurguladı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir saygı gördüğüne işaret eden Aydemir, "Ortaya çıkan görüntü, bu millete mensubiyet duyan herkesi mutlu etmiştir." dedi.

Bütün dünya ülkelerinin Türkiye'nin son 20 yılda aldığı mesafeye gıpta ile baktığını vurgulayan Aydemir, "Türkiye'ye düşmanlık besleyenler dahi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın şahsında ülkemize gıpta ile yaklaşıyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu toplantılardan bir barış çıkacak ve tüm dünyayı saracaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatmadan önce tükettiği gıdalara ilişkin muhalefetin iddialarını anımsatan Aydemir, "Muhalefet, bunun üzerinde kaç gündür tepiniyor. Tüketilen birkaç kaşık manda yoğurdu ve iki hurmanın hesabını yaparsanız günlük en fazla 10 lira eder. Oysa bunun üzerinde tepinenlerin, her gün rahatlamak için içtikleri viskiler var. Binler, on binler lira tutarında viski kullanıyorlar. Kendileri söylüyorlar, harcamaları böyle. Eleştiri yapın, eksiğimiz varsa söyleyin, bundan memnun oluruz. Ama algı oluşturma adına iftira atarsanız milletten demokrasi tokadını yersiniz." diye konuştu.

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cumhurbaşkanı, AK Parti, Erzurum, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydemir: 'Türkiye'ye düşmanlık besleyenler bile ülkemize gıpta ile yaklaşıyor' - Son Dakika


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