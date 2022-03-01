AK Parti'li Aydın, 28 Şubat'tan alınan derslerle yeni Türkiye yürüyüşünün süreceğini söyledi - Son Dakika
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AK Parti'li Aydın, 28 Şubat'tan alınan derslerle yeni Türkiye yürüyüşünün süreceğini söyledi

01.03.2022 18:49
AK Parti'li Aydın, 28 Şubat'tan alınan derslerle yeni Türkiye yürüyüşünün süreceğini söyledi

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, "28 Şubat'tan aldığımız derslerle yeni, büyük, güçlü Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze inşallah hep birlikte devam edeceğiz.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, " 28 Şubat'tan aldığımız derslerle yeni, büyük, güçlü Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze inşallah hep birlikte devam edeceğiz." dedi.

Aydın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe teşebbüslerini yapanların 28 Şubatçılardan hiçbir farkının bulunmadığını, isimler ve yöntemlerin farklı ancak amacın aynı olduğunu söyledi.

Milletvekili Aydın, 28 Şubat'ı hukuk önünde de mahkum etmek için üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ama aynı çarpık anlayışın bir başka tezahürü olan Paralel Devlet Yapılanması'nın, emniyet ve adalet sistemi içinde yol açtığı sıkıntı, bu davanın sağlıklı yürümesini engelledi. Paralel Devlet Yapılanması, 28 Şubatçıların, 1960 darbecilerinin, 1980 ihtilalcilerinin yapmak istediklerini cemaat görüntüsü, hizmet kılıfı altında yapmak isteyen bir yapının adıdır."

Türkiye'nin bir daha 28 Şubat ve 15 Temmuzlar yaşamaması için sağlam bir duruş sergilediklerini anlatan Aydın, "Allah bir daha bu millete 28 Şubatlar yaşatmasın, o meşum günleri göstermesin. 28 Şubat'tan aldığımız derslerle yeni, büyük, güçlü Türkiye'ye doğru yürüyüşümüze inşallah hep birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

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28 Şubat, AK Parti, Türkiye, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Aydın, 28 Şubat'tan alınan derslerle yeni Türkiye yürüyüşünün süreceğini söyledi - Son Dakika


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