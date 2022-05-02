AK Parti'li Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması

02.05.2022 11:26
AK Parti'li Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin bayramlar kadar sevinçli bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin bayramlar kadar sevinçli bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Keşir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, içerisinde manevi güzellikleri barındıran bereket ve rahmet ayı ramazanı uğurlarken, bayrama kavuşmanın mutluluk ve sevicini yaşadıklarını ifade etti.

Herkesi kaynaştıran, bütünleştiren, birlik ve beraberliğin en güzel ifadesi olan bayramların, toplumsal huzurun pekişmesine de katkıda bulunduğunu aktaran Keşir, "Her ferdimiz için çok anlamlı ve özel günler olan bayramlarda her yaşımızda ayrı heyecan duyuyoruz. Bu kez heyecanımız ayrı, salgın sonrası ilk kez maskesiz, mesafesiz ziyaretlerimiz olacak; büyüklerimiz, akrabalarımız, komşularımızla buluşacak, hasret gidereceğiz. Kimsesi olmayanın kapısını çalacak, gönül alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Keşir, bu erdemli davranışların medeniyetlerinin en güzel ve en önemli özellikleri olduğunu, bu nedenle bunların yaşatılması gerektiğini anlattı.

"Türkiye, tüm dünyanın ışıldayan yıldızıdır"

Tıpkı bu güzel bayram günleri gibi ülkenin geleceğinin de parlak, aydınlık ve sevinçli olduğunu dile getiren Keşir, şöyle devam etti:

"Türkiye, tüm dünyanın ışıldayan yıldızıdır ve ilgi odağıdır. Her alanda artık ayağa kalkmış, başı dik bir Türkiye görüyoruz. Bu ülke, geleceğin en güçlü, en müreffeh ve özgür ülkesi olacaktır. Buna inancımız tamdır. Bu hedefe ulaşabilmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve devletimizin tüm organları canla başla çalışıyor. Sorunların üstesinden şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız sorunları gösterip bizi umutsuzluğa, karamsarlığa itmek isteyenler oluyor. Onlara kulak asmayın. Ülkemiz, bayramlar kadar sevinçli bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemektedir."

Ayşe Keşir, Türkiye'nin bugünlere yokluklar içerisinde verilen destansı mücadeleler sonucunda geldiğini vurgulayarak aziz milletin ilham ve güç kaynağının bu ruh olduğuna işaret etti.

Umutların filizlendiği, iyilik ve güzelliklerin yeşerdiği bayramların, el ele vermenin, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerleri güçlendirmenin vesilesi olduğuna dikkati çeken Keşir, şunları kaydetti:

"Farklıklarımızı çatışma ve kavga nedeni olarak değil, zenginlik kaynağı olarak görmeliyiz. Sayısız güzelliklerin yaşandığı Ramazan Bayramı'nı böylesine bir anlayışın gelişmesi için fırsat bilmeliyiz. Bu duygularla tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bu özel günlerin insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum."

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Ramazan Bayramı, Ayşe Keşir, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ayşe Keşir, Ramazan Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika


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