AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı - Son Dakika
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AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

23.04.2022 17:31
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kendisi iftar yemeğine davet eden öğrencilerin evine misafir oldu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kendisi iftar yemeğine davet eden öğrencilerin evine misafir oldu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin sosyal medya üzerinden iftar davetlerini kırmayan AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesinde 5 öğrenciyle birlikte orucunu açarak, çay içip sohbet etti. Gençlerin başta eğitim ve sosyal hayat olmak üzere her alanda etkin bir şekilde rol almaları için hükumet olarak destek sağladıklarını belirten Baybatur, "Gençlerimizin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini biliyoruz. Onları tanımlamaya değil tanımaya çalışıyoruz. Tanıdıkça umudumuz artıyor; spor, kültür, sanat, teknoloji, eğitim gibi alanlarda, gençlerinde söz sahibi olduğu projeler geliştiriyoruz. Siyasetten dış politikaya, savunma sanayisinden Türkiye'nin uzay çalışmalarına, spordan teknolojiye, akademiden enerjiye uzanan çok geniş bir yelpazede gençlerle fikir alış-verişinde bulunuyor, onların bu alanlarda var olmaları için donanımları arttırmaya önlerini açmaya çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 hedeflerine birlikte varacak ülkemizi ileriye birlikte taşıyacağız" dedi.

Milletvekili Baybatur'a, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş ve Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Baybatur eşlik etti. - MANİSA

AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı
AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı

YORUMLAR
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Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Milletvekili, AK Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur öğrenci evine misafir oldu, iftar yaptı - Son Dakika


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