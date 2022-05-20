AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu - Son Dakika
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AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu

20.05.2022 17:46
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret etti.

AK Parti MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Manisa'nın Selendi ilçesini ziyaret etti. Baybatur muhtarlarla yaptığı toplantıda, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber birlikte hareket ederek aşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Emre Şener ile birlikte Selendi'de ilk ziyaretini ilçe teşkilatında partililere gerçekleştirdi. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve partililer tarafından karşılan Murat Baybatur, partililerle karşılıklı görüştükten sonra Selendi Süt Birliğini ziyaret ederek Başkan Servet Akyıldız ile bir araya geldi. Servet Akyıldız'dan üreticiler hakkında bilgi aldıktan sonra Cumhur İttifakının ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Selendi İlçe teşkilatını ziyaret eden Baybatur, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetimiyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Baybatur daha sonra Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve muhtarlar ile bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi.

Baybatur burada muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber birlikte hareket ederek aşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Selendi yatırımlardan çok güzel faydalanıyor faydalanmaya da devam ediyor. Biz sizlere hizmet için buradayız. Amacımız sizlere nasıl faydalı olacağız onun bilinci ile sizleri ziyaret geldik. Sizlerin taleplerini karşılamak için buradayız." dedi. Baybatur son olarak sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile yaptığı toplantının ardından ilçeden ayrıldı. - MANİSA

AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu
AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu

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Kaynak: İHA

Murat Baybatur, AK Parti, Selendi, Manisa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Baybatur Selendi'de temaslarda bulundu - Son Dakika


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