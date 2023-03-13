AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa EYT'lilerin maaşlarını ödeyemeyecektir - Son Dakika
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AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa EYT'lilerin maaşlarını ödeyemeyecektir

13.03.2023 17:41
AK Parti'li Canikli: 6'lı Masa EYT'lilerin maaşlarını ödeyemeyecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "6'lı Masa uygulayacağı yüksek faiz politikasına bağlı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılında ve tabii 2024 ve sonraki yıllarda artan oranda yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maaşları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "6'lı Masa uygulayacağı yüksek faiz politikasına bağlı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılında ve tabii 2024 ve sonraki yıllarda artan oranda yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maaşları için SGK'ya aktarılan sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacaktır. Yani 6'lı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir" dedi.

AK Parti'li Canikli, 6'lı Masa'nın açıkladığı ekonomi programına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Canikli, 6'lı Masa'nın iktidara gelir gelmez kur korumalı mevduat hesabı uygulamasını durduracağını açıkladığını belirtip, "Kur korumalı mevduat uygulaması özellikle hane halkının dövize yönelik talebini büyük oranda engellemiştir. Hatta döviz tevdiat hesaplarının bir bölümünün TL'ye dönüşümünü sağlayarak döviz üzerindeki baskıyı ciddi ölçüde hafifletmiştir. Şu ana kadar ters para ikamesine (ters dolarizasyon) geçişte dikkate alınması gereken önemli bir katkı sağlamıştır. Kur korumalı mevduat sistemi uygulamadan kaldırıldığında, kur korumalı mevduat hesaplarındaki paranın tamamı dövize yönelecek, doların fiyatı patlayacaktır. Böyle bir tabloda, 6'lı Masa'nın elinde doların fiyatının kontrolden çıkmaması için faiz oranlarını artırmaktan başka bir seçeneği bulunmamaktadır. 6'lı Masa da faiz oranını, hane halkının dövize yönelmesini engelleyecek bir orana, asgari olarak enflasyon oranının üzerine yükseltecektir" değerlendirmesinde bulundu.Canikli, 6'lı Masa'nın uygulamayı planladığı para politikasının, 2023 bütçesi ve sonraki bütçelerde yıkım meydana getireceğini savunarak, "6'lı Masa'nın mutabakat metninden yola çıkarak, bir IMF programı uygulayacağı dikkate alınırsa; yatırım harcamaları, sosyal harcamalar ve sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacağı sonucuna ulaşırız. 6'lı Masa uygulayacağı yüksek faiz politikasına bağlı olarak, artan faiz harcamaları nedeniyle 2023 yılında ve tabii 2024 ve sonraki yıllarda artan oranda yatırım harcamaları, fakir fukaraya aktarılan sosyal harcamaları ve emekli maaşları için SGK'ya aktarılan sosyal güvenlik harcamalarından kesinti yapacaktır. Yani 6'lı Masa EYT'lilerin emekli maaşlarını ödeyemeyecektir. Emekli maaşlarının ve hatta memur maaşlarının ödenmemesi tehlikesi geçmişte de gündeme gelmiştir. Faiz ödemelerinin bütçe içindeki payının yüksek olduğu dönemlerde bütçe ödeneklerinin önemli bir bölümü faiz harcamalarına aktarılınca, devlet, yatırıma, sosyal alanlara ve sosyal güvenliğe kaynak bulmakta zorlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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