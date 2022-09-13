AK Parti'li Çelik: Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır" dedi.
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