Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması

21.06.2022 12:53
Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberlerine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin, "Yargı mekanizması, kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Pınar Gültekin davasında verilen karara ilişkin, "Yargı mekanizması, kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.

"Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Yargı mekanizması kararların en isabetli şekilde tamamlanması için kendi içinde değerlendirme süreçlerini hukuka uygun şekilde çalıştırmaktadır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz. Pınar Gültekin'e bir kere daha Allah'tan rahmet diliyor, ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Bu vahşi cinayeti bir kere daha lanetliyoruz."

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Pınar Gültekin davası kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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