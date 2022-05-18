AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin bağımsızlık duygularının ilk yansıması olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyetinin gençlere emanet edildiğini anımsatan Çilez, "Bizler, gençlerimizi milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güveniyoruz." dedi.

Çilez, "Değerli gençler, sizler, milletin temel direği ve dinamiğisiniz, geleceğimizin teminatısınız, Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir ve yükselmektedir. Cumhuriyetimizin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu irade nasıl o dönemin gençliğine güvendiyse, 2023 hedefinde de vatan, millet sevdanıza, manevi duygulara bağlılığınıza yani sizlere güvenmekte ve inanılmaktadır. Bu yolda bir olmalıyız, birlik olmalıyız, diri olmalıyız." ifadelerini kullandı.