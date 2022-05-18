AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

18.05.2022 16:51
AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladıÇilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin bağımsızlık duygularının ilk yansıması...

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye için büyük bir geleceğe doğru atılan ilk adım olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, milletin bağımsızlık duygularının ilk yansıması olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Büyük fedakarlıklarla kurulan Türkiye Cumhuriyetinin gençlere emanet edildiğini anımsatan Çilez, "Bizler, gençlerimizi milletimizin en büyük zenginliği olarak kabul ediyor, onlara milletçe güveniyoruz." dedi.

Çilez, "Değerli gençler, sizler, milletin temel direği ve dinamiğisiniz, geleceğimizin teminatısınız, Cumhuriyet sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir ve yükselmektedir. Cumhuriyetimizin kurucuları Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu irade nasıl o dönemin gençliğine güvendiyse, 2023 hedefinde de vatan, millet sevdanıza, manevi duygulara bağlılığınıza yani sizlere güvenmekte ve inanılmaktadır. Bu yolda bir olmalıyız, birlik olmalıyız, diri olmalıyız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, gençlik, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
16:11 Türkiye Barolar Birliği müzik yasağına karşı dava açtı: Koronavirüs tedbirleri kalktı, yasak hukuka aykırı
16:09 İBB'nin sunduğu, "5 bin yeni taksi" teklifi, UKOME tarafından 14. kez reddedildi
16:04 Kılıçdaroğlu'ndan "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt
15:56 Türkiye-Mısır ilişkileri için yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mısır'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:12:43. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Çilez, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement