AK Parti'li Cıngı'dan İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki Açıklaması

15.04.2026 17:43
AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki göstererek, "Vicdan sahibi tüm insanlığa ve uluslararası toplumun karar alıcılarına açık bir çağrıda bulunuyorum: Bu zulme sessiz kalmayın. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Tarih, bu suça sessiz kalanları da ortak olanları da kara sayfalarına yazacaktır." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, uluslararası sistemi işlemez hale getirdiğini söyledi.

İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Cıngı, öte yandan İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi. Cıngı, şöyle konuştu:

"İşledikleri tüm suçlar yetmezmiş gibi, tüm uluslararası uyarılara ve telkinlere rağmen kan ve katliam üzerine kurdukları siyaset, son dönemde yeni ve hayati derece tehlikeli bir aşamaya taşınmıştır. İsrail Parlamentosunda kabul edilen düzenlemeyle bombalarla öldüremedikleri yaklaşık 12 bin Filistinli esiri, sözde iç hukuk kisvesi altında darağaçlarında asarak yok etmenin temelleri atılmıştır. Vicdan sahibi tüm insanlığa ve uluslararası toplumun karar alıcılarına açık bir çağrıda bulunuyorum: Bu zulme sessiz kalmayın. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Tarih, bu suça sessiz kalanları da ortak olanları da kara sayfalarına yazacaktır. O gün geldiğinde, bu suskunluğun utancını hiçbir gerekçe örtemeyecektir. Apartheid ve soykırım politikalarıyla hareket eden İsrail rejiminin aldığı bu alçak karara karşı sesinizi yükseltin, bu insanlık dışı uygulamalara hep birlikte 'dur' deyin."

Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) bu konuyu gündeme taşıyacaklarını, İsrail'in uluslararası sistemden dışlanması, AKPM'deki gözlemci statüsünün iptal edilmesi yönünde gerekli adımların atılması için gayret edeceklerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını anımsatan Cıngı, "Hakkında soykırım suçundan tutuklanma kararı bulunan, zamanımızın Adolf Hitler'i katil Netanyahu ve avanesi, tam da bu sebeple Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sataşma cüretini göstermektedir. Ama hak ettikleri cevabı siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Türk halkından almışlardır. Korkuyorlar çünkü Türkiye onların işlediği suçları en yüksek sesle dile getiren ülkedir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic’ten, NATO’dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali Slovenya Meclis Başkanı Stevanovic'ten, NATO'dan çekilmeye ilişkin olası referanduma destek sinyali
Iğdır’da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu Iğdır'da köyü kana bulayan kavga: 2 ölü, 6 yaralı, 9 tutuklu
Andaman Denizi’nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp Andaman Denizi'nde Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu: 250 kayıp
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor

19:15
Erdoğan’dan Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı
18:49
Öğretmenlerden 3 günlük ’iş bırakma’ kararı
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı
18:25
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
18:15
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
17:35
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
