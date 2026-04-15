AK Parti'li Cıngı'dan İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki Açıklaması

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki göstererek, "Vicdan sahibi tüm insanlığa ve uluslararası toplumun karar alıcılarına açık bir çağrıda bulunuyorum: Bu zulme sessiz kalmayın. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Tarih, bu suça sessiz kalanları da ortak olanları da kara sayfalarına yazacaktır." dedi.

Cıngı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in uluslararası hukuku ayaklar altına aldığını, uluslararası sistemi işlemez hale getirdiğini söyledi.

İsrail'in, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Cıngı, öte yandan İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki gösterdi. Cıngı, şöyle konuştu:

"İşledikleri tüm suçlar yetmezmiş gibi, tüm uluslararası uyarılara ve telkinlere rağmen kan ve katliam üzerine kurdukları siyaset, son dönemde yeni ve hayati derece tehlikeli bir aşamaya taşınmıştır. İsrail Parlamentosunda kabul edilen düzenlemeyle bombalarla öldüremedikleri yaklaşık 12 bin Filistinli esiri, sözde iç hukuk kisvesi altında darağaçlarında asarak yok etmenin temelleri atılmıştır. Vicdan sahibi tüm insanlığa ve uluslararası toplumun karar alıcılarına açık bir çağrıda bulunuyorum: Bu zulme sessiz kalmayın. Bu hukuksuzluğa ortak olmayın. Tarih, bu suça sessiz kalanları da ortak olanları da kara sayfalarına yazacaktır. O gün geldiğinde, bu suskunluğun utancını hiçbir gerekçe örtemeyecektir. Apartheid ve soykırım politikalarıyla hareket eden İsrail rejiminin aldığı bu alçak karara karşı sesinizi yükseltin, bu insanlık dışı uygulamalara hep birlikte 'dur' deyin."

Cıngı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde (AKPM) bu konuyu gündeme taşıyacaklarını, İsrail'in uluslararası sistemden dışlanması, AKPM'deki gözlemci statüsünün iptal edilmesi yönünde gerekli adımların atılması için gayret edeceklerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarını anımsatan Cıngı, "Hakkında soykırım suçundan tutuklanma kararı bulunan, zamanımızın Adolf Hitler'i katil Netanyahu ve avanesi, tam da bu sebeple Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sataşma cüretini göstermektedir. Ama hak ettikleri cevabı siyasi görüşü ne olursa olsun tüm Türk halkından almışlardır. Korkuyorlar çünkü Türkiye onların işlediği suçları en yüksek sesle dile getiren ülkedir." diye konuştu.