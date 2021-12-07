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AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine eleştiri - Son Dakika

AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine eleştiri

07.12.2021 13:51
AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine eleştiri

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesine yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, Tepebaşı Belediyesine yönelik eleştirilerde bulundu.

Çizmelioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tepebaşı Belediyesinin vatandaşları ve Meclis üyelerini kandırdığını öne sürdü.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın her fırsatta İller Bankası kredilerinin engellendiğini iddia ettiğini belirten Çizmelioğlu, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı, 2013 yılında tam 23 milyon kredi almış. 2014 yılında 5,2 milyon lira, 2015 yılında 12,5 milyon lira, 2016 yılında 12,5 milyon lira, 2017 yılında 3,5 milyon lira, Yeni Bağlar ve Fevzi Çakmak için de aldığı kredilerle birlikte şu an toplam 15 milyon lira borcu var. 2020 yılında hiçbir kredi talebi olmamış. Muttalıp'da 6 ada parsel satarak 20 milyon lira gelir elde ettiler ve bu bölgede 265 parsel var. Tepebaşı ilçemizi parsel parsel satıyorlar. 2019'da seçmene 'İlçeye sosyal tesis alanı, kültür alanı yapacağım. Bana oy verin bende sosyal donatılarla döşeyeyim' demişti. Sonra 2021 Meclisi'nde 'burayı benzin istasyonu yapıp satmayı düşünüyorum' dedi. Bu insanları kandırmaktır. Buna izin vermiyoruz. CHP'li Tepebaşı Belediyesi her zaman seçimden seçime söz veriyor ama yapmıyor. Vatandaşları her seçimde vaatleriyle kandırıyor. Sadece gezi belediyeciliği yapıyorlar. Gezisinde yapsın ama bu sözleri de yerine getirsin. Vatandaşlarımız artık farkında. Her gittiğimiz yerde Tepebaşı Belediyesinin yapmadıklarını, yapamadıklarını, eksikliklerini söylüyorlar."

Çizmelioğlu, "Yaparsa AK Parti yapar" diyerek Kovid-19 salgını sürecinde başarılı süreç yönetildiğini belirtti.

Ahmet Ataç, AK Parti, Tepebaşı, Kredi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine eleştiri - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Çizmelioğlu'ndan Tepebaşı Belediyesine eleştiri - Son Dakika
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