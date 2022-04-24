AK Parti'li Dağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Dağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

24.04.2022 19:29
AK Parti'li Dağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerinin bir akıl tutulması olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerinin bir akıl tutulması olduğunu belirtti.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak adlandırmasının ne tarihi ne de hukuki bir dayanağının olmadığını vurguladı.

Hakikati yansıtmayan bu açıklamanın, lobileri memnun etmek için siyasi saikle yapıldığına işaret eden Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ezberi dillendirmek sadece tarihten husumet çıkarmaya hizmet eder. Milyonlarca insanın ölümüne ve yurtsuz kalmasına sebebiyet verenlerin, sözüm ona demokrasi ve barış için ülkeleri yaşanmaz hale getirenlerin, onlarca savaşın sorumlusu olanların tarihimize dil uzatması bir akıl tutulmasıdır. Bu nedenle bu çarpık zihniyetin anlayışını reddediyoruz."

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Dağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Dağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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