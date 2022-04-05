AK Parti'li Düzgün: "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır" - Son Dakika
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AK Parti'li Düzgün: "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır"

05.04.2022 18:42
AK Parti'li Düzgün: "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır"

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır ama akciğer kanserinden yüzde 90 sigara sorumludur.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır ama akciğer kanserinden yüzde 90 sigara sorumludur." dedi.

Düzgün, Meclis'te düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 1-7 Nisan'ın Kanser Haftası olduğunu anımsattı.

En yaygın kanser türünün meme kanseri, en ölümcülünün ise akciğer kanseri olduğunu söyleyen Düzgün, her kanser türünün belirti ve tedavisinin birbirinden farklı olduğunu vurguladı.

Kanser belirtilerini erken evrede bilmenin hastalıkla mücadeledeki başarıyı arttırdığını dile getiren Düzgün, kullanıma giren yeni nesil ilaçlarla birçok kanser türünde tedavi başarısının önemli oranda arttığını ifade etti.

AK Parti döneminde, 81 ilde hizmet veren, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nin (KETEM) kurulduğunu aktaran Düzgün, "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır ama akciğer kanserinden yüzde 90 sigara sorumludur." diye konuştu.

Düzgün, vatandaşların kanser taramalarını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

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Akciğer Kanseri, AK Parti, Sigara, Kanser, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Düzgün: 'Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Düzgün: "Her kanser tipinde sigaranın yüzde 30 etkisi bulunmaktadır" - Son Dakika
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