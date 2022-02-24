AK Parti'li Gültekin: "Niğde Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya başladı" - Son Dakika
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AK Parti'li Gültekin: "Niğde Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya başladı"

24.02.2022 17:46
AK Parti'li Gültekin: "Niğde Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya başladı"

? AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı, yatırımcıların gözdesi olmaya başladığını söyledi.

? AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde'nin Anadolu'nun parlayan yıldızı, yatırımcıların gözdesi olmaya başladığını söyledi.

Gültekin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Niğde'de yapılan yatımlara değindi.

Niğde'deki yatırımların hız kesmeden devam ettiğine dikkati çeken Gültekin, "Özellikle Niğde- Ankara otoyolunun ulaşıma açılması ile Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz uluslararası yol ağının tam ortasında kalan Niğde'mizin adeta kaderi değişti. Ulaşım kolaylığının getirmiş olduğu büyük avantajla Niğde'miz, Anadolu'nun parlayan yıldızı, yatırımcıların gözdesi olmaya başladı." dedi.

Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin projelerini anlattı.

Niğde'yi sanayi kenti yapma hedefine çok yakın olduklarını dile getiren Gültekin, yatırımcıları ve sanayicileri ile davet etti.

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Selim Gültekin, Milletvekili, AK Parti, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Gültekin: 'Niğde Anadolu'nun parlayan yıldızı olmaya başladı' - Son Dakika


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