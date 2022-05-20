AK Parti'li Güneş: "Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Türkiye'nin ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Güneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sadece Türkiye genelinde değil aynı zamanda Ankara'da da yeşil alan konusunda Melih Göçek döneminde çok büyük atılımlar yapıldığını, kentteki park sayısının 19'dan 393'e yükseldiğini belirtti.

Melih Gökçek'in Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde kişi başına düşen yeşil alanın 2,08 metrekareden 20 metrekareye çıktığını anlatan Güneş, "2019 yerel seçimlerinden sonra nüfus artıp ağaçlandırma miktarı artmadığı için bugün kişi başına düşen yeşil alan 19,5 metrekareye düşmüştür. Ankara'da Melih Gökçek döneminde, hem parklar hem ağaçlandırılma hem de ulaşımı kolaylaştırma adına pek çok adımlar atılmıştır." diye konuştu.

Güneş, AK Parti hükümetlerinin ağaçlandırmaya verdiği önemin altını çizerek, "Türkiye, ağaçlandırmada Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sırada." dedi.