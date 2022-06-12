AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu

12.06.2022 17:43

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Çarşamba-Doğal Yaşam Parkı'nda "Kadın Girişimcilerle Buluşma" programına katılan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, kadınların üretim ve istihdama katılmasının önemine işaret etti.

Karaaslan, tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'de de hissedildiğini, Türkiye'nin bu sıkıntılardan güçlenerek çıkacağını ifade etti.

Çalışan kadınların, "evin direği" olmasının yanı sıra ekonomiye de yön verdiğini söyleyen Karaaslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Enflasyon denen şey, tanımı itibarıyla aslında aşırı tüketimden dolayı kaynaklandığı düşünülen fiyatlardaki artış. Bunun için bize yıllardır sunulan reçete şuydu, 'yüksek faiz uygulayın.' Yani, insanlar parasını harcamak yerine parasını tasarrufta tutsunlar ve tuttukları para üzerinden para kazansınlar. Fakat bugün Cumhurbaşkanı'mız farklı bir şey yapıyor. Diyor ki 'hayır ben bu reçeteyi reddediyorum artık'. Bu ülke paradan para kazananların ülkesi değil. Bu ülke emeğiyle, alın teriyle üreterek yeni yatırımlar yaparak kazananların ülkesi olacak ve hepimiz kazanacağız."

Yapılan yatırımların büyük bir istihdam kapısı oluşturduğuna işaret eden Karaaslan, "Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'mız burada çok önemli bir yol ayrımına gitti. Dedi ki 'Hayır, bu ülke artık üretecek, yeni yatırımlar yapacak, sanayiyi artıracak, istihdam sağlayacak, gençlere iş olanağı sağlayacak.' Belki bir süre bunun zorluğunu çekeceğiz çünkü dış dünya böyle olsun istemiyor. Ama biz sonunda öyle bir refah seviyesine ulaşacağız ki ve bu kalıcı olacak." diye konuştu.

Karaaslan, programın sonunda kadın girişimcilerin sorularını da yanıtladı.

AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu
AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan kadın girişimcilerle buluştu - Son Dakika

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