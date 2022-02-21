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AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor" - Son Dakika

AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor"

21.02.2022 17:11
AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, seçim bölgesindeki *Z kuşağı" gençlerin yüzde 99'unun sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmadığını söyledi.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, seçim bölgesindeki *Z kuşağı" gençlerin yüzde 99'unun sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmadığını söyledi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçim bölgesi Amasya'da 14 ile 18 yaş arası 3 bin 57 gençle yaptıkları "Gençlik ne istiyor?" başlıklı anket sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaştı.

Ankette Z kuşağına "Sosyal medyada paylaşılan her bilginin, her haberin doğruluğuna inanıyor musunuz?" sorusunun da sorulduğunu belirten Karahocagil, "Gençlerimizin yüzde 65'i hayır, yüzde 34'ü kısmen cevabını vermiş. Bu demektir ki gençlerimizin yüzde 99'luk bir kesimi çığırtkanların, ahlak dezenformasyonlarının kirli paylaşımlarına inanmıyor." diye konuştu.

Gençler arasında yüksek oranda sosyal medya kullanımının olduğunun tespit edildiğini dile getiren Karahocagil, bu neslin sosyal medyada gördükleri bilgilerin doğruluğunu sorguladığını ve her bilgiye inanmadığını kaydetti.

Karahocagil, Z kuşağının, meslek olarak sanayi ve hizmet sektörlerini tercih etmediğini, bu nedenle ildeki gençlere hitap edecek meslek alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

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AK Parti'li Karahocagil: 'Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor' AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor" Milletvekilli Arvas'tan 'Gençlik Kampı' müjdesi Milletvekilli Arvas'tan 'Gençlik Kampı' müjdesi AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldı AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldı

Mustafa Levent Karahocagil, Milletvekili, AK Parti, Amasya, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Amasya'daki gençlerin yüzde 99'u sosyal medyadaki kirli paylaşımlara inanmıyor" - Son Dakika
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