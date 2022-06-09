AK Parti'li Karahocagil: "Hayata geçirdiğimiz projelerle milletimizin yanında olduk"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, hayata geçirdikleri projelerle hep milletin yanında olduklarını belirtti.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 100 yılın işini 20 yıla sığdırarak çalışma azmini tüm AK Parti teşkilatlarına yansıttığını söyledi.

Mazeret siyasetinin AK Parti ile tarihe gömüldüğünü ifade eden Karahocagil, "Hayata geçirdiğimiz projelerle hep milletimizin yanında olduk ve bu uğurda milletten başka güç tanımadık. Bu azim ve kararlılığın sonucunda da 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Millete hizmet derken lafta kalmadık, eski siyasiler gibi sigara kağıdına yazmadık, söz verip, vadedip iktidara gelince unutanlardan olmadık. Bizler hizmetin almakla değil, vermekle olduğunu bilen, uygulayan zihniyetin mensuplarıyız." dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye Raporu'ndaki asılsız iddiaların kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

AP'nin daha önceki raporlarında olduğu gibi Türkiye aleyhtarı birçok unsuru bu rapora da dercettiğini belirten Karayel, olumlu gelişmelerin ise zayıflatıcı unsurlarla rapora yansıtılmasının son derece manidar olduğunu sözlerine ekledi.