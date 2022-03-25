AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor" - Son Dakika
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AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor"

25.03.2022 15:44
AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor"

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Biz milletimizin hizmetkarı olmaya çalışırken muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor.

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, "Biz milletimizin hizmetkarı olmaya çalışırken muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor. Tahrik ediyor, provoke ediyor, çatışma alanları üretiyor." dedi.

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın birçok yatırım yaptığını söyledi. İktidarın yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu belirten Karahocagil, "Biz milletimizin hizmetkarı olmaya çalışırken muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor. Tahrik ediyor, provoke ediyor, çatışma alanları üretiyor. Sistemi işlemez, toplumu ayakta duramaz hale getirip kaos için zemin hazırlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetin özellikle dar gelirli vatandaşların yükünü hafifletecek politikalara devam edeceğini vurgulayan Karahocagil, "Bizi, muhalefetin yalanları, iftiraları, desiseleri, zerre kadar ilgilendirmiyor. Bizler bu milletin hizmetkarlarıyız. Kin ve nefret duyguları akıllarını başlarından almış, kalplerini taşlaştırmış durumda, bunu bir kez daha net bir şekilde gördük. Ne yaparsa yapsınlar başaramayacaklar. Tam bağımsız Türkiye davasını köreltemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karahocagil: 'Muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Karahocagil: "Muhalefet ülkenin, milletin, devletin, kurumlarına saldırıyor" - Son Dakika
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