AK Parti'li Koçer: "İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönem başladı" - Son Dakika
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AK Parti'li Koçer: "İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönem başladı"

03.03.2022 13:55
AK Parti'li Koçer: "İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönem başladı"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE AŞ) faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE AŞ) faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Koçer, AA muhabirine, kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana erişim imkanlarını genişletmek amacıyla Ekim 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin (Eximbank) öz kaynaklarıyla kurulan İGE AŞ'nin faaliyete geçmesini değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüyerek son 10 yılın en güçlü büyümesini kaydettiğini, ihracatın büyümeye katkısının yüzde 44,2 seviyesinde gerçekleştiğini söyleyen Koçer, ihracatın, yıllardır büyümenin lokomotifi olduğunu dile getirdi.

İhracatın, ekonomik büyüme üzerindeki pozitif etkisinin artırılması ve sürdürülebilir kılınmasının, Türkiye'nin ve ekonomi yönetiminin temel önceliklerinden olduğunu belirten Koçer, "Firmalarımızın ihracat kapasitesinin ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması bu bakımdan son derece önemli. İhracatın tabana yayılması, ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması bu çerçevede uygulanan öncelikli politikalar arasında yer alıyor." diye konuştu.

Koçer, ihracattaki başarı serüveninin büyüyerek devam etmesi için ihracatçılara verilen desteklere ek bir destek mekanizması olarak finansmana erişim imkanın genişletilmesi, desteklenmesi ve kolaylaştırılması amacıyla İGE AŞ'nin kurulduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla faaliyete geçtiğini ifade etti.

"İGE AŞ, ihracatçılarımız için gerekli enstrümanlar arasına girdi"

"İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında ve kredi teminatı oluşturmakta sıkıntı yaşayan ihracatçı KOBİ'lere kefalet desteği sağlanması noktasında yeni bir dönem başladı." diyen Koçer, katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatını yapan firmalar başta olmak üzere finansmana erişmek isteyen ihracatçı KOBİ'leri, İGE AŞ'nin sağladığı kefaletten yararlanmaya davet etti.

Küresel ekonomiyi derinden etkileyen Kovid-19 salgını döneminde ekonominin sağlam bir duruş sergilemesinde ihracatın, ihracatçının ve ekonomi yönetiminin rolünün büyük olduğunu söyleyen Koçer, "İhracatımızın 2021'de yüzde 33 artışla 225,4 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmış olması, ocak ayında yüzde 17 artışla 17,6 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaşılmış olması, bu artışın devam edeceğine işaret ediyor. 100 bini aşkın ihracatçı firmamızı tebrik ediyor, ihracatçılarımızın önündeki engelleri kaldırmak için gerekli enstrümanlar arasına giren İGE AŞ'nin hayata geçirilmesindeki fikir ve katkılarından dolayı Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Ekonomi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Koçer: 'İGE AŞ'nin faaliyete geçmesiyle ihracatın finansmanında yeni bir dönem başladı' - Son Dakika


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