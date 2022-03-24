AK Parti'li Ödünç: "1915 Çanakkale Köprüsü, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacak" - Son Dakika
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AK Parti'li Ödünç: "1915 Çanakkale Köprüsü, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacak"

24.03.2022 18:54
AK Parti'li Ödünç: "1915 Çanakkale Köprüsü, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacağını belirterek, "Bursa dahil bölge bir lojistik üs haline getirilmelidir.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacağını belirterek, "Bursa dahil bölge bir lojistik üs haline getirilmelidir." dedi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının Bursa dahil bölgede büyük bir heyecan ve sevinç oluşturduğunu ifade etti.

Atilla Ödünç, bölgenin ticari dinamiklerini harekete geçirecek mega projenin hem zaman hem de yakıt tasarrufu sağlayacağını vurguladı.

"1915 Çanakkale Köprüsü, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacak" diyen Ödünç, Bursa'nın ticari potansiyeli ile bu mega projeden en çok istifade eden şehirlerden biri haline geleceğini söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun, Ege ve Güney Marmara bölgelerindeki 41 milyar dolarlık ticarete köprü vazifesi göreceğinin altını çizen Ödünç, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu noktaya baktığımızda, bir lojistik koridor üzerinde yer aldığını görürüz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bulunduğu koridor Avrupa aksında önemli bir yere gelecektir. Özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya açılım için çok önemli ve tercih edilen bir koridor olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ödünç, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün etkileri ve katkılarının zaman içinde daha iyi anlaşılacağını kaydederek, "Şimdi bize düşen, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev bir projeyi Bursa'mızda en verimli, avantajlı şekilde değerlendirmek olmalıdır. Bunun için gereken yatırımlara bir an önce başlanmalı, Bursa dahil bölge bir lojistik üs haline getirilmelidir." ifadelerini kullandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Ödünç: '1915 Çanakkale Köprüsü, Bursa için Avrupa'nın anahtarı konumunda olacak' - Son Dakika


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