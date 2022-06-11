AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması

11.06.2022 17:38
AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son yüzyılda Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette 58 deprem olduğunu belirterek "Neredeyse her 1,5 senede bir 6-7 şiddetinde çok sert bir deprem oluyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son yüzyılda Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette 58 deprem olduğunu belirterek "Neredeyse her 1,5 senede bir 6-7 şiddetinde çok sert bir deprem oluyor. Ölü sayımız 83 bin." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde, kentsel dönüşümün Türkiye için kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bunun iki sebebi olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bir, eskimiş, yıpranmış olan, artık içinde oturulamaz durumda kalan evlerin yenilenmesi gerekiyor. Refahımız, gelirimiz artıyor. Daha güzel evlerde oturmalıyız. Bunun için mutlaka zamanında, başımızı sokacak bir yer diye bulduğumuz derme çatma yaptığımız, seneleri içerde geçirdiğimiz bu evlerin artık yıkılarak gayet güzel ve muntazam yapılması lazım. Bu zamanın getirdiği bir gereklilik. Lüks değil, bir zorunluluk. Herkes bu evlerde oturmalı. Ondan dolayı da belediyeler bu konuya öncü oluyorlar. Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ederiz. İkincisi de biz deprem ülkesiyiz. Şu anda Türkiye'nin yüzde 42'si birinci ve ikinci derecede deprem kuşağında bulunuyor."

Nüfusun yüzde 60'ından fazlasının bu bölgelerde oturduğuna dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir deprem geldiğinde Türkiye'de neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ona hazırlıklı olan ülkeler, Japonya gibi ülkelerde deprem olduğunda insanlar evlerinde rahatça oturuyorlar, ölü sayısı hiç yok gibi. Ama bizde olduğu zaman derme çatma yapılmış birazcık da hatalarla dolu demirden, betondan, çimentodan vesaireden çalınarak yapılmış evler adete bize mezar oluyor. Son yüzyıl içerisinde Türkiye'deki 6 ve üzerinde şiddette deprem sayısı 58. Neredeyse her 1,5 senede bir 6-7 şiddetinde çok sert bir deprem oluyor. Ölü sayımız 83 bin. Her bir depremde 1000-1500 kardeşimizi şehit veriyoruz. Niye? Evlerimizi sağlam yapmadığımız için, o kadar basit. Deprem standartlarına uygun yapmadığımız için... Yaparsak hiçbir şey olmaz. Güllük gülistanlık herkes yerinde oturur, hiç kimsenin burnu bile kanamaz."

"Eser siyasetine devam edeceğiz"

Melikgazi Belediyesince yenilenen Kazancılar Çarşısı'nın açılışına katılan Özhaseki, buradaki konuşmada ise kendilerinin hizmet belediyeciliği yaptığını söyledi. Ancak 2019 seçimlerinden sonra İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, İzmir'de, Adana'da, Antalya'da CHP'li belediyeciliğin başladığını işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şimdiki CHP belediyeciliğinde de işi öğrendiler, algı belediyeciliği yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece ajanslara algı çekmesi için 845 milyon lira para ayırmış. Deprem için 495 milyon lira, sosyal tesisler için 12 milyon lira. Nedir bu algı belediyeciliği? Olmayanı olmuş gibi göstermek, var olmayanı varmış gibi sunmak... Tam tersini, riyakarca, yalancılıkla reklam yapmak demek. Ne yazık ki yaptıkları da o. 'Biz İstanbul'u, Ankara'yı aldık ama önümüzü kesiyorlar.' diyorlar. 'AKP'liler' diyorlar kendi dillerine göre. Net olarak ifade ediyorum, ben yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyım, bu Meclisteki arkadaşlarımıza diyoruz ki 'Eğer belediye başkanlarınız size şehrinizle alakalı hayırlı bir teklif getiriyorsa lütfen kabul edin, asla itiraz etmeyin.' İstanbul'da Meclise 3 bin 500'e yakın teklif geldi, yüzde 98'ine arkadaşlarımız 'evet' dediler."

Bu belediyelerin, seçim öncesi kimseyi işten atmayacaklarını belirtmelerine rağmen insanları işten attıklarını kaydeden Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu biraz önce saydığım belediyelerde tam 20 küsur bin insanı işten attılar. Sadece İstanbul'da 45 bin kişiyi işe aldılar. Ehliyetle liyakatle mi alıyorlar, hayır, öyle almıyorlar. Diyorlar ki 'Cumhuriyet Halk Partisinin kontenjanı yüzde 35, İYİ Parti'ninki yüzde 15, HDP'ninki...' onu çok söyleyemiyorlar, utanıyorlar. Oralardan gelen kontenjanla da adam doldurmaya devam ediyorlar. Bu lafların, algıların hepsi uçucu. Yalanlarının hepsi geçici ama kalıcı olan hizmet. İşte burada yapılanlar, eserler kalır. Eser dışında hepsi geçer, gider. Biz eser siyasetine devam edeceğiz. Onlar da istedikleri kadar yalan söylesinler. İstedikleri kadar iftiraya devam etsinler. Zaten iftiraları da tutmuyor. Her gün bir genel başkan çıkıp yalan söylüyor. 2-3 gün sürmeden o yalanı açığa çıkıyor ama maşallahı var, hiç yüzü kızarmadan bir yalan daha söylüyor."

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun da katıldığı programlarda kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı, yenilenen Kazancılar Çarşısı hizmete açıldı.

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Kaynak: AA

AK Parti, Kayseri, Deprem, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Özhaseki Kayseri'de kentsel dönüşüm projesi temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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