AK Parti'li Özkan, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 lira olarak açıkladığı yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşırken bütçe sonunda ise Öğretmenlik Meslek Kanunu getireceklerini anlattı. Özkan, "Öğretmenlerimize şimdiden hayırlı olsun. Lütfen bu gücü hafife almayınız." diye konuştu.

Asgari ücrette yüzde 50 oranında tarihi bir artış gerçekleştiğini belirten Özkan, "Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılması da halkımız nezdinde büyük bir coşkuyla karşılanmıştır. Çalışanlarımıza ve işverenlerimize asgari ücretin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.