AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti

15.03.2022 16:08
AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kentte üretim yapan çiftçilere 91 milyon lirayı aşan destekte bulunduğunu belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kentte üretim yapan çiftçilere 91 milyon lirayı aşan destekte bulunduğunu belirtti.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlıklı bir yaşam için ihtiyaç duyulan gıdanın öneminin, yaşanan salgın sürecinde daha fazla anlaşıldığını söyledi. Gıda eksikliğinin insan sağlığını etkilediği gibi ekonomik ve sosyal yapılarda da ciddi olumsuzluklar oluşturduğunu ifade eden Şeker, ihtiyaç duyulan gıdanın üretimi, tedariki ve üreticinin desteklenmesinin önem arz ettiğini belirtti.

Seçim bölgesi Kocaeli'nin bir sanayi kenti olarak bilindiğini ancak kentte ciddi oranda tarımsal faaliyetin de var olduğunu anlatan Şeker, bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye akaryakıt ve gübrenin yanında tohum ve diğer desteklemelerle birlikte 91,1 milyon lira katkıda bulunduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz 2010 yılından itibaren çoğunluğu ziraat mühendisi ve veteriner hekimden oluşan Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şefliği ile çiftçilerimize her türlü desteği vermeye başladı. Bugün ise Bitkisel Üretim Şefliği, Hayvansal Üretim Şefliği, Tıbbi Aromatik Bitkiler Şefliği, Destek Hizmetleri Şefliği, Sulama ve Göletler Şefliği olarak hizmetlerini sürdürüyor. Belediyemiz üretimi destekleme noktasında mazot ve gübrenin yanı sıra yem bitkisi tohumu, sera yapımı, meyve fidanı, yumurta tavukçuluğu, arıcılık, sebze yetiştiriciliği ve alternatif ürün desteklemeleri ile toplamda 91 milyon lira çiftçilerimize katkıda bulundu. Çiftçimizin yanında olan, sözde değil icraatla destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum."

YORUMLAR
500
AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması AK Parti'li Aydemir Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

Milletvekili, İlyas Şeker, AK Parti, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti - Son Dakika


Son Dakika
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
16:01 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi elleri cebinde karşıladı
15:52 Trabzonspor kutlamalarda havaya ateş açılmaması çağrısı yaptı!
15:46 Boşanma aşamasında olduğu eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi!
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye 'Diyarbakır' yanıtı: Ben Türkiye'nin her yerine alnım açık giderim ama sen gidemezsin!
15:26 Uzmanlardan korkutan İstanbul depremi senaryosu: Yağmalar yaşanabilir, yurt çapında elektrik kesilebilir
15:26 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Zeynep kaçırılıyor
15:13 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Türkan, annesine Somer'in boşanmak istediğini söylüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 16:31:44. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Şeker, Kocaeli'nde belediyenin çiftçiye desteklerinin 91 milyon lirayı aştığını kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement