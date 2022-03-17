AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi - Son Dakika

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışının yapılacağını anımsatarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayal ettikleri Türkiye'nin, böyle eserlerin taçlandığı bir ülke olduğunu vurgulayan Subaşı, ülkenin her bir tarafını çeşitli eserlerle donattıklarını ve donatmaya devam edeceklerini söyledi.

Subaşı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun, güzel bir belediyecilik örneği sergileyerek, 69 kırsal mahalleye Çanakkale savaşlarına bölgeden katılan şehitlerin isimlerinin yer aldığı abideler yaptırdığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle anan Subaşı, ayrıca Berat Kandili'nin dünyada barışa, huzura vesile olması temennisinde bulundu.