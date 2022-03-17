AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi

17.03.2022 17:00
AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılışının yapılacağını anımsatarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayal ettikleri Türkiye'nin, böyle eserlerin taçlandığı bir ülke olduğunu vurgulayan Subaşı, ülkenin her bir tarafını çeşitli eserlerle donattıklarını ve donatmaya devam edeceklerini söyledi.

Subaşı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun, güzel bir belediyecilik örneği sergileyerek, 69 kırsal mahalleye Çanakkale savaşlarına bölgeden katılan şehitlerin isimlerinin yer aldığı abideler yaptırdığını kaydetti.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde tüm şehitleri rahmetle anan Subaşı, ayrıca Berat Kandili'nin dünyada barışa, huzura vesile olması temennisinde bulundu.

YORUMLAR
500
TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın TRT'den Berat Kandili'nde Çanakkale'den özel yayın AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması AK Parti'li Karaaslan'dan Berat Kandili mesajı Açıklaması

Berat Kandili, Çanakkale, AK Parti, Subaşı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi - Son Dakika


Son Dakika
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:45 İzmir'de 20 Mart'tan itibaren geçerli olacak toplu taşımaya zam geldi! Tam biniş 6,50 TL'ye yükseldi
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
16:25 Sokak köpekleri için söyledikleri eleştirilmişti! Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe'ye destek: Yıldız'ın söylediği yanlış anlaşıldı
16:06 CHP'li Engin Altay: Ramazan'da pide kuyrukları göremeyeceğiz, insanların bütçesi olumsuz etkilenecek
15:59 Ukrayna televizyonu, "Kiev'deyim" diyen Kadirov'u yalanladı: Aslında Moskova'da!
15:58 FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılmıştı! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 17:06:38. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Subaşı, Berat Kandili'nin dünyada barışa vesile olmasını diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement