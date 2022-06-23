AK Parti'li Subaşı: "İHA, SİHA'lardan PKK/PYD/YPG rahatsız olur" - Son Dakika
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AK Parti'li Subaşı: "İHA, SİHA'lardan PKK/PYD/YPG rahatsız olur"

23.06.2022 17:36
AK Parti'li Subaşı: "İHA, SİHA'lardan PKK/PYD/YPG rahatsız olur"

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "İHA, SİHA'lardan, Selçuk Bayraktar'dan, Ermeniler, güney sınırlarımızda burnunu dışarı çıkaramayan ve bitme noktasına gelen PKK/PYD/YPG rahatsız olur.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, "İHA, SİHA'lardan, Selçuk Bayraktar'dan, Ermeniler, güney sınırlarımızda burnunu dışarı çıkaramayan ve bitme noktasına gelen PKK/PYD/ YPG rahatsız olur." dedi.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmaris'te çıkan orman yangınlarının devam ettiğini anımsatarak, orman yangınlarıyla mücadele edenlere moral motivasyon vermek yerine, iftirayla fitne fesat saçan herkesi kınadığını söyledi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) iyi olmayan icraatlara imza attığını ifade eden Subaşı, "Çocuk kitapları kategorisinden satışa sunulan, kadın erkek ilişkisinin açıkça anlatıldığı satırlara yer verilen 'Aşk ve Dostluk' isimli kitap ile bir çocuğun cinsel tacize uğramasının konu edinildiği 'Çıtır Çıtır Felsefe' isimli kitap, maalesef İBB kitap raflarında." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, İHA'ları hedef aldığını, İHA-SİHA üreticisi, mucidi Selçuk Bayraktar'ı yargılama ile tehdit ettiğini aktaran Subaşı, "Bu İHA'lar SİHA'lar kimlerin canını sıkıyor? 30 yıllık işgalin son bulduğu Karabağ'ın özgürlüğe kavuştuğu zaferde İHA, SİHA'ların nasıl rol oynadığını herkes biliyor, dünya övgü ve ibretle izliyor, Türkiye'de birileri rahatsız oluyor. İHA, SİHA'lardan, Selçuk Bayraktar'dan Ermeniler, güney sınırlarımızda burnunu dışarı çıkaramayan ve bitme noktasına gelen PKK/PYD/YPG rahatsız olur. CHP, Sezgin Tanrıkulu denilen hadsiz vekiline ses çıkaramaz hale geldi." değerlendirmesini yaptı.

Şubaşı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "ABD ziyaretinizde FETÖ'cülerle ne konuştunuz? 17/25 Aralık belge ve sahte ses kayıtlarını kimden alıp yayınladınız? FETÖ'nün 'kontrollü darbe' yalanını kimin aracılığıyla raporlaştırdınız? 'Erdoğan'ın, Baykal'ın kasetini izlerken çekilmiş görüntüleri var, ben izledim' dediniz, neden yayınlamadınız? Söz verdiğiniz halde açıklamadığınız AK Parti'li 4 bakan ve milletvekillerinin, ByLock kullanıcısı olduğuna dair bilgiyi kim getirdi? Neden açıklamadınız?" sorularını yöneltti.

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Kaynak: AA

Subaşı, SİHA, YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Subaşı: 'İHA, SİHA'lardan PKK/PYD/YPG rahatsız olur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Subaşı: "İHA, SİHA'lardan PKK/PYD/YPG rahatsız olur" - Son Dakika
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