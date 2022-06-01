AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet

01.06.2022 17:48
AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Aizanoi Antik Kenti'nin barındırdığı tarihi yapılarıyla tam bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Aizanoi Antik Kenti'nin barındırdığı tarihi yapılarıyla tam bir açık hava müzesi niteliğinde olduğunu belirtti.

Tan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kütahya'nın 7 bin yıllık tarihi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu coğrafyasını yurt edinmiş sayısız uygarlıkların mirasını barındıran tarihi kentlerden birisi olduğunu söyledi.

Çavdarhisar ilçesindeki antik kentin geçmişten bugüne taşınmış medeniyet miraslarının en kıymetlisi olduğunu ifade eden Tan, "Aizanoi Antik Kenti, dünyada ayakta kalmış en sağlam Zeus tapınağıyla, stadyum ve amfi tiyatrosuyla, antik köprüleriyle ve dünyadaki ilk ticaret borsa binasıyla tam bir açık hava müzesi niteliğindedir." dedi.

İkinci Efes Antik Kenti olarak nitelendirilen Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımı için yürütülen etkinlikler kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek kısa film festivaline ulusal ve uluslararası bazda 2 bin 252 başvurunun yapıldığını anımsatan Tan, filmlerin kategorilerine göre değerlendirmelerine başlandığını ifade etti.

Tan, yarın başlayacak festival kapsamında antik kentin söyleşi ve konser etkinliklerine de ev sahipliği yapacağının altını çizen Tan, "Kütahya'mızın göz bebeklerinden olan Aizanoi Antik Kenti'nin tanıtımı için çalışmalarımıza yorulmadan devam edeceğiz. 4 Haziran'a kadar sürecek festivale tüm hemşerilerimizi bekleriz." diye konuştu.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama AK Parti'li Yılmaz'dan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a kınama AK Parti Milletvekili ve AKPM Üyesi Günay'a yeni görev AK Parti Milletvekili ve AKPM Üyesi Günay'a yeni görev
Kaynak: AA

Milletvekili, Ahmet Tan, AK Parti, Kütahya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet - Son Dakika


Son Dakika
17:45 Bilim insanları vatandaşları klozetlerle ilgili uyardı! Virüsler diş fırçasına geçebilir
17:28 Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü
17:27 Hakan Balta, Fatih Terim'in izinden gidiyor! İlk sezonunda Galatasaray U19 takımını şampiyonluğa ulaştırdı
17:06 Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi
16:54 Kerem Aktürkoğlu'ndan şaşırtan hamle! İspanya biletini aldı derken, gerçekler çok farklı çıktı
16:53 Çukur'un cinsiyet değiştiren oyuncusu Meli'nin TikTok'taki dansı gündem oldu
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 17:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Tan'dan tarihi Aizanoi Antik Kenti'nde düzenlenecek festivale davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement