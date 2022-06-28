AK Parti'li Taşkın: "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur" - Son Dakika
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AK Parti'li Taşkın: "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur"

28.06.2022 13:37
AK Parti'li Taşkın: "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur"

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, orman yangınlarının milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konu olduğunu belirtti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, orman yangınlarının milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konu olduğunu belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri sonucu dünya genelindeki orman yangınlarının sayılarında ve zarar gören alan miktarlarında büyük artışların yaşandığını söyledi.

Türkiye'de geçen yıl 2 bin 793 adet orman yangınının meydan geldiğini ve bu yangınlarda 139 bin 503 hektar alanının zarar gördüğünü anımsatan Taşkın, "Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur. Bu noktada muhalefet partilerinin orman yangınları üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışmaları, siyasi ahlaka sığmayan etik dışı bir davranıştır. Ormanları yasalar değil insanlar korur. Hangi tedbiri alırsanız alın hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin önemli olan milletin duyarlılığını, farkındalığını yüksek tutmaktır." dedi.

Taşkın, Türkiye'deki ormanların yüzde 55'ini hassas ormanların oluşturduğunu, vatandaşların yangın riskine karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Taşkın, bu yıl yangınlara karşı alınan önlemler kapsamında 776 kuleden sürekli gözetleme yapıldığını, bu tedbirlere ek işçi ve makine desteğinin yanı sıra 55 helikopter, 20 uçak, 4 Türk Hava Kurumu uçağı ve 8 İHA'nın kiralandığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Orman yangınları milli mücadele gerektiren siyaset üstü bir konudur' - Son Dakika

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