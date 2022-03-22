AK Parti'li Taşkın: "Su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda büyük yatırımlar yaptık" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda çok büyük yatırımlar yaptık." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün simgelerin köprüsü olarak bilindiğini, köprünün iki kıta arasındaki yolculuk süresini 6 dakikaya düşüreceğini söyledi.

Türkiye'nin iç ulaşımına ve Doğu-Batı arasındaki kara yolu taşımacılığına büyük katkı verecek 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yollarının hizmete alınmasıyla Marmara Denizi etrafındaki otoyol ringinin tamamlanmış olacağına işaret eden Taşkın, eser siyasetiyle aziz millete hizmet etmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Bugünün Dünya Su Günü olduğunu anımsatan Taşkın, "AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde yirmi yıllık iktidarımızda su kaynaklarımızın sürdürülebilir yönetimi konusunda çok büyük yatırımlar yaptık. Bu dönemde 600'ü baraj olmak üzere toplam 8 bin 697 tesisi ülkemize kazandırdık." diye konuştu.