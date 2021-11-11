AK Parti'li Taşkın: "Türkiye ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Taşkın, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ormanlarını bilinçsizce tüketen toplumların, sadece bugünlerini değil geleceklerini de yok ettiğini belirtti.

Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığına dikkati çeken Taşkın, "Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri olmuştur. 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 2 milyon hektar artırarak, 22,8 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Taşkın, Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere, son teknolojilerden yararlanıldığını, ormanların 7 gün, 24 saat gözetildiğini aktardı.