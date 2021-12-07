AK Parti'li Taşkın, yeni ekonomi modelinin lokomotifinin sanayi olacağını söyledi - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'yi faiz-kur kıskacından kurtaracak yeni ekonomi modelinin lokomotifinin sanayi olacağını belirtti.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir ekonomik modele geçtiğini söyledi.

Yeni ekonomik modelin, Türkiye'yi faiz-kur kıskacından kurtaracağının, bu modelin lokomotifinin sanayi olacağının altını çizen Taşkın, "Geçen hafta açıklanan yüzde 7,4'lük üçüncü çeyrek büyümesi üretim ve ihracatta sanayinin öncülük ettiği yeni ekonomi modelinin sağlamlığını ortaya koydu. Sektörün pandemiye rağmen iki yılda kat ettiği yol ve elde ettiği başarı bunun ipuçlarını vermektedir. Üretim, yüzde 146 artarak 291 milyar lira oldu." dedi.

Taşkın, yeni süreçte Türkiye'nin katma değerli üretimde global üs haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

AK Parti'nin 19 yıldır yaptığı yatırımlarla Türkiye'nin alt yapısını buna müsait hale getirdiğini ifade eden Taşkın, bu anlamda OSB'lerin sayısının 192'den 326'ya yükseltildiğini kaydetti.

OSB'lerde istihdam sayısının 425 bin kişiden 4 milyon 723 bin kişiye çıktığını vurgulayan Taşkın, "AK Parti hükümetleri tarafından inşa edilen kara yollarımız, hava yollarımız, demir yollarımız, hızlı tren ağlarımız, limanlarımız, lojistik ağımız ve üretim yapacak OSB'lerimizle Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi." diye konuştu.