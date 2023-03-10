AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması

10.03.2023 14:18
AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, "Yapılan işlem Anayasanın 116. maddesi gereği Cumhurbaşkanının yetkilerinden olan 'Seçimlerin Yenilenmesi Kararı' verilmesidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den aday olmak isteyenler önce AFAD'A bağış yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den aday olmak isteyenler önce AFAD'A bağış yapacak

Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Turan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:58 Laf atan taraftara Ali Koç'tan tehdit: Sen dua et burada seyirciler var
16:32 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Adıyaman'a koordinatör vali olarak atandı
15:25 Marmara için uyarı üstüne uyarı! Yarın İstanbul dahil 7 ilde şiddetli fırtına bekleniyor
15:26 Üniversite öğrencisi Dilara, Düzce depreminden korkup gittiği Hatay'da hayatını kaybetti
16:06 Son Dakika: Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar "sağlık sorunları" nedeniyle görevinden istifa etti
16:04 Dünya bunu konuşuyor! Messi tezahüratları Ronaldo'yu çılgına çevirdi
16:01 Son Dakika: Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'ndan seçim kararıyla ilgili ilk yorum: Türkiye'nin değişime ihtiyacı var, hayırlı olsun
16:01 Haluk Levent, depremde ailesinin tümünü kaybeden genci işe aldı
15:53 YSK Başkanı: Seçim ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek
15:39 Yarık oluşan kaya üzerindeki evler büyük endişe yarattı! İnce demirlerle kayaya bağlanmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2023 17:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedileceği iddialarına yanıt Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement