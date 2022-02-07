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AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2) - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)

07.02.2022 17:33
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)

'YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC, ÇANAKKALE'MİZDE'AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

'YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC, ÇANAKKALE'MİZDE'

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Pelin Kanten, Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Engin Gür, AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Namık Ergin ve Lapseki Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Oğuzhan Çırak da yer aldı.Bugün itibarıyla yerli aşı Turkovac'ın Çanakkale'de kullanılmaya başlandığını belirten AK Parti'li Turan, "Yerli ve milli adımlar, salgına karşı geliştirilen aşıda da kendini gösterdi. Turkovac aşımızın gereken onayları alarak kullanıma sunulması, hepimize büyük bir moral oldu. Böylelikle Covid-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor; hemşehrilerimize, milletimize, tüm insanlığa şifa ve hayırlı olmasını diliyoruz. Bugün burada yerli aşımız Turkovac'ın Çanakkale'mizde de artık kullanıma sunulacağının müjdesini vermek istiyorum. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı'mızın talimatıyla ilimize gönderilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanemizde uygulanmaya başlandı. Hep birlikte mücadelemize devam edip bu süreci aşacağız ancak Covid-19'a karşı tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Bu illetin şakası yok. 'Bana bir şey olmaz' demeyelim. Aşı zamanı gelen hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.


AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)
AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2)
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Çanakkale, TURKOVAC, AK Parti, Aşı, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: Kendi kinlerinde boğulsunlar (2) - Son Dakika


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