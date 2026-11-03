AK Parti'li Usta fon soruşturmasında listelerin açıklanmasını istedi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, fon soruşturmalarına ilişkin, "Bugün fon vurgunuyla ilgili tavrımız net. Suça kim bulaşmış ise hepsinin hesabı soruluyor ve sorulacak. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor ve bakılmayacak. İster bürokraside olsun ister siyaset ayağı olsun, hepsi hesap verecek." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, "Terörsüz Türkiye" sürecinin suhulet ve uzlaşıyla sonuçlandırılması gerektiğini ifade ederek, "Bu süreçte rolü olan herhangi bir kişi veya kurumun, işi zorlaştıracak, ipe un serecek, süreci geciktirecek herhangi bir eylem ya da eylemsizlikte yani yapması gereken bir işten kaçınmaya hakkı yoktur. TBMM'de tarihi bir destekle ete kemiğe bürünen bu sürecin bir an önce Milli Güvenlik Kurulu kararı alınacak seviyeye getirilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Türkiye'nin yüksek gıda enflasyonu sıralamasında Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını söyleyerek, iktidarı eleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarını anımsatan Çömez, "Sayın Bakan, aylardır söylüyoruz, Sayın Genel Başkanımız bir yıl önce 'Fonlar da manipülasyon yapılıyor, millet soygunla mağdur ediliyor' diye uyardı sizi, umurunuzda olmadı. Şimdi geldiğimiz noktada, 'Fon vurgunu var, bunu da yapan bir çete var' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Serkan Sarı, fon soruşturmalarına değinerek, iktidarın, sorunun çözümü için gerekli mücadeleyi yapmadığını öne sürdü.

Soruşturma kapsamında 37 kişiden 18 milyar 340 milyon lira geri tahsilat yapıldığının söylendiğini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"Burada 'Kişi başına 1 milyon lira ödeme yapılacak' denildi. Açıklanan rakamlara bakıyoruz, ortalama, neredeyse 250 bin lira civarında bir ödeme yapılabildiği gözüküyor. Vatandaşa vadedilen rakamlar tutmuyor ve sonuçta da insanların bir kısmı zenginleşip kaçırdığı paralarla refah içinde yaşarken devletine güvenen ve iktidarın kurmuş olduğu denetim sistemine inanan vatandaşlarımız bir bir zarar ediyor, iflas ediyor, mağdur oluyor."

"Türk dünyası önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir dayanışma sergileyecek"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, geçen hafta Ankara'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'nin, Türk dünyasının geleceği adına önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda dilde, fikirde, işte birlik anlayışının ayrı bir yeri bulunduğunu ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki Türk dünyası önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir dayanışma sergileyecek, Türkiye de bu süreçte, tarihinden ve milletinden aldığı güçle, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Bizim için bu yolun sonu yok çünkü ülkümüz, bir dönemin anlık heyecanıyla ortaya çıkmış geçici bir düşünce değil, kökleri derinlerde olan, nesilden nesle taşınan büyük bir ideal. Dün hayalini kurduğumuz günleri bugün yaşıyoruz, yarın ise bugünden daha büyük hedeflere ulaşmanın mücadelesini vereceğiz. Yeter ki birbirimize güvenelim, ortak değerlerimize sahip çıkalım ve aynı istikamette yürümekten vazgeçmeyelim. Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Türk dünyası birliğini güçlendirdikçe daha büyük hedeflere ulaşacaktır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik toplumun beklentileri olduğunu belirterek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un uygulanması ve kanuna bağlı olarak birçok düzenlemenin Meclis'e gelmesi gerektiğini söyledi.

Kamu çalışanlarına ve emeklilere ocak ayında enflasyon farkı zammı yapılacağını hatırlatan Temelli, "enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düşük açıklandığını" iddia etti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularını değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü tespit edilenlere yönelik soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Burada aydınlatılması gereken önemli hususlar var. Bu ilaçlar ilaç takip sistemi tarafından barkodlarıyla takip ediliyor. Eğer birileri menfaat sağlamak amacıyla bu zinciri kırabilmişlerse buradaki eksiklik nerededir? Bu ilaçlar kullanılmış mıdır, kullanılmışsa bu ilaçların kullanıldığı hastalarımızla ilgili ne yapılmıştır?" dedi.

Fon soruşturmalarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Emir, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına işaret etti. Emir, "Tüm suçlular ortaya konulmadan kimse bu vurgunun üstüne gittiğini iddia edemez." ifadesini kullandı.

"Listeler de açıklansın, herkese gereken işlem yapılsın"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti'nin iktidara gelmesinin 24. yıl dönümü olduğunu belirterek, büyük ve güçlü Türkiye hedefine kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini vurguladı.

Milletten aldıkları güçle yola çıktıklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bugün fon vurgunuyla ilgili tavrımız net. Suça kim bulaşmış ise hepsinin hesabı soruluyor ve sorulacak. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor ve bakılmayacak. İster bürokraside olsun ister siyaset ayağı olsun, hepsi hesap verecek. Fon zararlarının kamu kaynağıyla karşılanmayacağını her seferinde söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz bunları çok net söylerken, yönettikleri belediyelerinde ve partilerinde her türlü rüşveti, yolsuzluğu, usulsüzlükleri savunanlara, kirliliğin üstünü örtmeye çalıştıkları için kendilerine bir öneride ve tavsiyede bulunuyoruz, yargı süreçlerini takip edin, hırsızı, arsızı, ahlaksızı savunmaktan vazgeçin ve sizin de hırsızlarla ve yolsuzluklarla ilgili belediyelerinizdekileri savunmama noktasındaki kararlılığınızı duymak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vurguncuların ümüğüne çökmüştür, bunların burunlarından da fitil fitil getirmek için de çalışmaktadır."

Usta, kimsenin hakkını kimsede bırakmayacaklarını, hiçbir zaman "hırsızı, arsızı, ahlaksızı, yolsuzu" savunmadıklarını ve savunmayacaklarını söyledi.

Muhalefetin fon soruşturmalarına ilişkin eleştirilerine tepki gösteren Usta, "Hiç kimsenin, hiçbir hırsızın da yolsuzun da arsızın da arkasında değiliz. Listeler de açıklansın, herkese gereken işlem yapılsın." dedi.