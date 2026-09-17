AK Parti'li Usta: 'Terörsüz Türkiye', Türkiye’nin en önemli süreçlerinden - Son Dakika
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AK Parti'li Usta: 'Terörsüz Türkiye', Türkiye’nin en önemli süreçlerinden

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AK Parti\'li Usta: \'Terörsüz Türkiye\', Türkiye’nin en önemli süreçlerinden
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AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' aslında, Türkiye tarihinin en önemli, en kilit süreçlerinden bir tanesi" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale'ye geldi. Kentte partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen Usta, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programa, milletvekilleri, AK Parti Kırıkkale teşkilatı üyeleri ve partililer yer aldı. Leyla Şahin Usta, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Yaklaşık 1-1,5 yıldır sürdürülen önemli bir sürecin içerisindeyiz. 'Terörsüz Türkiye' aslında, Türkiye tarihinin en önemli, en kilit süreçlerinden bir tanesi. Bugüne de kolay gelmedik. Daha önce yapılan çalışmalar, daha önce denenen süreçlerin sayesinde bugün 'Terörsüz Türkiye' olarak bu başarıya ulaştık. 467 oy ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o gece hepimiz oyumuzu vererek hem tarihi bir ana hem şahitlik ettik hem de oylarımızı vererek Türkiye'nin geleceğine dair önemli bir kanunu hayata geçirdik. Bu kanunla ilgili olarak birilerinin siyasi pirim yapmaya çalıştığını, birilerinin kendine nemalar çıkartmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ama şunu açık ve net söyleyelim, bu çalışma Türkiye'nin geleceği için 'Terörsüz Türkiye' ve terörsüz bölge için yapılmış bir çalışmadır" diye konuştu.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR'

Devletin hiçbir örgütle pazarlık yapmadığını ifade eden Usta, "Buradaki temel prensibimiz ülkemizin ve bölgemizin geleceğini tamamıyla güvenli, istikrarlı ve savaşların bittiği bir bölge haline getirmektir. Türkiye'de teröre dair bir sorunumuz yok ama bölgemiz çok heyecanlı, çok sıcak gelişmelerin yaşandığı bir bölge. Bölgeyi de terörsüz hale getirebilmek için bizim sınırlarımızda kurulmaya çalışılan terör devletinin engellenmesi için büyük mücadele verdik. Bu mücadelede bir üst aşamaya gelmiş durumdayız. Bugün bu noktaya geldiysek bu ülke için canını veren şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde oldu. Daha fazla onların üzülmemesi, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamaması için hem bölgemizde hem de ülkemizdeki bu önemli süreci baltalamaya çalışanlara fırsat veremeyeceğiz. Burada genel bir af yok. Bunu kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Burada yaptığımız iş tamamıyla teröre bulaşmamış kişilerin 'Terörsüz Türkiye' kapsamında yeniden hayata kazandırılmasıyla ilgili bir çalışmadır. Terör örgütünün başındaki kişi ile ilgili de hiçbir af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Leyla Şahin UstaPolitikaAK PartiTürkiyeSon Dakika

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