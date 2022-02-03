AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili "Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.

AK Parti'li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevki yönünde karar verdiğini belirtti. Bu kararın isabetli olmadığını vurgulayan Yavuz, "Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının kesinlikle farkındadır. Ancak yargıya müdahale anlamına gelen bu türden yaklaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde, belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.