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Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi

03.02.2022 13:51
Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili "Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararı ile ilgili "Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.

AK Parti'li Yavuz, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevki yönünde karar verdiğini belirtti. Bu kararın isabetli olmadığını vurgulayan Yavuz, "Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan ülkemiz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının kesinlikle farkındadır. Ancak yargıya müdahale anlamına gelen bu türden yaklaşımları da kabul etmemiz mümkün değildir. Bu şekilde, belirli bir kararı teamüllere de uymadan, sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek asla kabul edilemez. Siyasi mülahazalara dayalı böyle bir kararı reddediyoruz" dedi.


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Ali İhsan Yavuz, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | AK Parti'li Yavuz'dan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne 'Kavala' tepkisi - Son Dakika
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