AK Parti'li Yayman İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini kınadı Açıklaması - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskınlarına ilişkin "Her ramazan ayında kutsal mekanların ruhuna uygun olmayacak şekilde yapılan insanlık dışı muameleleri lanetliyorum, kınıyorum ve İsrail'e bunları bir an önce durdurması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Kudüs'te mazlum Müslümanlara yaptığı insanlık dışı uygulamaları kınadığını söyledi.

21'inci yüzyılda insanlığın gözü önünde Filistinlilere yapılan muamelenin, insanlığın sınavı olduğunu dile getiren Yayman, "Kendileriyle ilgili bir husus olduğunda mangalda kül bırakmayanların, söz konusu Müslümanlar olduğunda seslerini çıkarmamaları ibretlik bir durum. İsrail'e bu vahşeti bir an önce durdurması çağrısında bulunuyorum. Her ramazan ayında kutsal mekanların ruhuna uygun olmayacak şekilde yapılan insanlık dışı muameleleri lanetliyorum, kınıyorum ve İsrail'e bunları bir an önce durdurması çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Filistin ve Mescid-i Aksa'nın, kırmızı çizgileri olduğunu belirten Yayman, "Bu kırmızı çizgiye kimsenin dokunmamasını tavsiye ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin dostluğuyla gurur duyulur, güç alınır. Hasımlığıyla gerçekten korkulması gereken bir devletin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yayman, altı muhalefet partisinin her konuda açıklama yaptığını ancak söz konusu Cumhurbaşkanı adayına geldiğinde "dut yemiş bülbüle" döndüğünü söyleyerek, "Altılı masa için bugünler, rahat günler. Önümüzdeki günlerde seçim süreci yaklaştıkça o masanın altından birbirlerinin ayaklarına tekme attıklarını, birbirlerine çimdiklediklerini, yumruk attıklarını hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefetin amacının, Türkiye'ye hizmet etmek olmadığını, Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığı yapmak olduğunu ifade eden Yayman, "Onlar ne söylerse söylesin, milletimiz Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin yanında." dedi.