AK Parti\'li Yazıcı Erzurum\'da Terörsüz Türkiye için büyük hedef koyduklarını söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığı binasında Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında "Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye" programı düzenlendi. Program, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'nun partinin Erzurum'daki faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumla başladı. Ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok'un açılış konuşmalarıyla devam etti.

"Kararlı bir şekilde yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecinden bahsederek, "Bugün Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın ismi altında, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de destek ve katkısıyla, özellikle Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin güçlü duruşuyla Türkiye'nin 50 yıla yakın, 48-50 yıl olmuş, yuvarlak olarak 50 yıl ifade ediliyor. Çok temel bir sorunu, temel bir problemi olan, yıllardır güvenlik güçlerimizi; askerimizi, polisimizi, jandarmamızı, korucularımız da dahil olmak üzere prangamız olmuş, milletin canına tasallut eden terör örgütü ile mücadele etmek için kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürerek yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Ama öyle bir aşamaya gelmişiz ki bunu sınırlarımızın dışına ötelemiş olmakla birlikte, onlara destek veren, sempati duyan şu veya bu mülahazayla birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyen, en güçlü yanımız olması gereken kardeşliğimiz açısından çok temel sorun teşkil eden terör örgütünün faaliyetinin sonlandırılmasını hedefledik. Terörsüz Türkiye, buna ilaveten terörsüz bölge sloganıyla önümüze büyük bir hedef koyduk" ifadelerini kullandı.