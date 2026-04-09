AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin ara seçim gündemi söz konusu değil - Son Dakika
AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin ara seçim gündemi söz konusu değil

AK Parti\'li Yazıcı: Türkiye\'nin ara seçim gündemi söz konusu değil
09.04.2026 15:34
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yazıcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim talebine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçimlerle ilgili son haftalarda bir takıntılı hale geldiğini görmekteyim. Ara seçimlerin ne zaman, hangi koşullarda yapılacağına ilişkin düzenleme Anayasanın 78'inci maddesinde ve Milletvekili Seçimi Kanunu'nda çok ayrıntılı olarak yazılmış. Bu söylemini güçlendirmek için bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımızın da ara seçimle seçilerek Meclis'e geldiğini söylemiş bulunuyor. Bu tamamen zırva. Bir ana muhalefet partisi genel başkanı çok özenli, söylediklerinin yere basar olması, dayanaklarının bulunması, belgeli ve doğru olması zaruridir diye düşünüyorum. Genel Başkan, eline tutuşturulan, verilen dokümanları bir hedefe odaklanarak ne anlama geldiği, neyin ne zaman yapıldığını, hiç irdelemeden muhakemesini yapmaksızın rastgele bir söylemi izah etmekte. Bu üzüntü verici" dedi.

'CUMHURBAŞKANININ ARA SEÇİMLE SEÇİLMİŞLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla aday olamadığını hatırlatarak, "Siirt'te yapılan seçimlerin yenilenmesi dolayısıyla 9 Mart 2003 tarihinde o arada yapılan anayasa değişikliği, birtakım düzenlemeler de dikkate alınmak suretiyle 9 Mart Siirt seçimlerinin yenilenmesiyle aday olmuş ve milletvekili seçilmiştir. Olay bundan ibaret. Yani herhangi bir ara seçimle seçilmişliği söz konusu değil. Bunu düzeltmek, bunu paylaşmak istedim. Tavsiyem, Sayın Genel Başkanın herhangi bir konuda özellikle siyasal, münazara ve münakaşa değerlendirme konusu yapılacak alanlarda, bir fikir beyan ederken dokümanları iyi analiz etsin. Toplumu, gündemi, lüzumsuz şeylerle meşgul etmek bir siyaset tarzı olamaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'SÖYLEMİ GERÇEKLERLE ÖRTÜŞMEMEKTEDİR'

Yazıcı, 'Ara seçim gerekli mi?' sorusu üzerine, "Sayın Genel Başkan maalesef gündemde olmayan veya gündemden çok daha ağır başka konular varken onların dışına çıkarak kendine gündem oluşturuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir ara seçim gündemi söz konusu değil. Ara seçim elbette ki milletvekili seçimi yapıldıktan 30 ay dolmadıkça ara seçim olamaz ve yapılacak seçime 1 yıl kalmışsa yine ara seçim olamaz. Bunun dışında koşullar oluşmuşsa bu konuda karar verecek olan mercii Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu konuda Meclis Başkanımızın verdiği cevap da doğrudur. Anayasaya, normlara uygundur; ama Sayın Genel Başkanın da bu konudaki söylemi gerçeklerle ve güncel gündemle örtüşmemektedir diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin ara seçim gündemi söz konusu değil - Son Dakika

SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı: Türkiye'nin ara seçim gündemi söz konusu değil - Son Dakika
